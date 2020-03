PRONUNCIAMENTO DE BOLSONARO

Conforme é do conhecimento de todos que tiveram acesso à mídia, principalmente aos noticiários da televisão, onde puderam ver a imagem de Sua Excelência, o presidente da República, tomaram conhecimento do seu pronunciamento que, na maioria dos que o acompanhou, foi totalmente infeliz, dando a impressão de que o mandatário da Nação está mais preocupado com a economia e com a política do que com a saúde do povo.

Tal pronunciamento mexeu com a ira das principais autoridades, principalmente de alguns governadores, dirigentes do plano de saúde, além de outras dentro desse contexto geral, onde mostraram indignação, diante da fala de Bolsonaro, tendo como slongan principal o retorno das aulas, do comércio e voltar tudo à normalidade, já que a situação presente nada mais é que um “resfriadinho”.

Importante salientar nesta oportunidade que a falta de medidas concretas no combate ao coronavírus também foi criticada na ótica de análise de Jair Bolsonaro.

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande foi muito claro e objetivo ao destacar como negativo o pronunciamento presidencial, mostrando que a realidade é outra: confunde a sociedade, atropela o trabalho nos Estados e Municípios, menosprezando os efeitos da pandemia, além de mostrar que estamos sem direção e sem condições de tomar iniciativas condizentes com os princípios básicos e eficientes.

Bolsonaro deixou claro que iria conversar com Mandetta para isolar os idosos e doentes crônicos. Hoje vamos definir esta situação. Tem que ser dessa forma, disse o presidente, porém, é claro, na ótica de ele entender e analisar o que fica melhor e mais saudável, porém, na visão da maioria, o presidente insiste em zelar em prol de outros objetivos.

Em rede nacional, no dia 23 último, o presidente não teve o menor receio de fazer um pronunciamento que é contra as medidas determinadas pelo Ministério da Saúde, semelhantes, inclusive, àquelas adotadas em outros países no combate ao Covid-19, ocasião em que defendeu a reabertura das escolas, além do fim do confinamento, agregados às críticas a alguns governadores, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda acusou a mídia de causar pânico em função da doença.

Dentre as palavras pronunciadas por Bolsonaro, disse que o vírus chegou, é verdade, mas que está sendo enfrentado por todos nós e brevemente passará. Nessas condições, a vida de todos tem de continuar e, quanto aos empregos, devem ser mantidos, além do que o sustento da família também deve ser preservado.

Certas autoridades estaduais e municipais devem abandonar a ideia de que nosso país está arrasado, tanto é que a proibição de transportes, o fechamento de comércio, causam profundamente situações drásticas na economia e o coronavírus é tido como um fato passageiro.

O comandante da máquina administrativa do Poder Central atacou novamente a mídia, razão pela qual, segundo ele, está causando uma espécie de histeria ao noticiar a situação de epidemia na Itália, tanto é que, grande parte dos meios de comunicação foi na contramão e espalhou exatamente a sensação de pavor, tendo como principal objetivo o grande número de vítimas naquele país.

É certo que na Itália, um país com grande número de idosos e com um clima diferente do nosso, o cenário não poderia ser diferente, apesar de que recentemente boa parte da imprensa mudou seu posicionamento em torno das notícias, pedindo calma e tranquilidade. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós, finalizou o presidente da República.

O presidente do Senado, por sua vez, após o pronunciamento do presidente, expressou-se da seguinte forma: neste momento grave o país precisa de uma liderança séria e responsável, comprometida com a vida e a saúde da população. Consideramos grave a posição explicitada pelo mais alto mandatário da Nação.

O governador de São Paulo João Dória não poderia se omitir, à vista do pronunciamento de Jair Bolsonaro e foi justamente o que aconteceu: Dória disse no encontro que o presidente deveria dar exemplo ao país e não dividir a nação em tempo de pandemia. Segundo pessoas que participaram da reunião, Bolsonaro se exaltou com a declaração do governador de São Paulo e chegou a chamá-lo de “leviano” e “demagogo”.

Posteriormente, o governador paulista foi ao Twitter e se dizia decepcionado com a postura do presidente, momento em que finalizando, disse: presidente, no nosso Estado tivemos 40 mortos por Covid-19 dos 46 em todo o Brasil e essa situação não é apenas uma “gripezinha”.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade – aalessio.canonice@bol.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook