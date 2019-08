Produtividade, Ócio e Redes Sociais

O mundo dos negócios quer resultados. O administrador visa o lucro; o publicitário, a venda; o engenheiro, o custo/benefício e por aí vai. Tudo em prol do progresso da empresa. E hoje, as redes sociais de bate-papo estão cada vez mais sendo utilizadas para agilizar a comunicação entre colegas de trabalho. O que gera uma discussão gigantesca sobre elas serem vilãs ou facilitadoras no mundo empresarial. No fundo a pergunta é: ela auxilia no progresso da empresa?

O progresso, por sua vez, é a premissa para qualquer negócio. Não à toa, a palavra “negócio” pode ser entendida como “negar” o “ócio”. Em nossa sociedade ocidental, que valoriza o trabalho a todo custo, quem vive de ócio algumas vezes é considerado “vagabundo”; vide os adjetivos que pessoas preconceituosas dão a artistas, por exemplo.

Curioso é saber que todo o processo de criação demanda de ócio, o que chamamos de “ócio criativo”. E parece que hoje estamos com tantos “negócios”, ou melhor, há tanta negação do ócio que a própria criatividade hoje é uma das características mais pedidas entre recrutadores.

Quantas vezes não estamos quebrando a cabeça com algum problema e só conseguimos resolvê-lo no momento em que relaxamos e esquecemos dele? Parece que a solução vem à mente em milésimos de segundo. Os verdadeiros insights normalmente chegam pelo ócio.

Quem precisa ficar 24 horas diárias conectado, trabalhando, não se permite ao ócio. Os insights, consequentemente, diminuem. Se a resolução de problemas é prejudicada, a produtividade cai. O descanso do indivíduo não acontece. Daí, a cada mensagem que chega, mais um estresse acumulado. Somente o barulho da mensagem já traz todo estresse de volta. Por isso, a síndrome de burnout está cada vez mais comum em nosso tempo.

As redes sociais de bate-papo, que eram para ser facilitadoras, acabam dominando os dias, as horas, os minutos e os segundos do dia e, ainda, invadem nossos finais de semana, feriados e férias. Já é tempo de colocarmos um basta, harmonizarmos nosso cotidiano e perguntarmos: quem serve a quem?

Leonardo Torres

Pesquisador, Professor, Doutorando em Comunicação e Cultura e Pós-graduando em Psicologia Junguiana

