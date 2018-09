PRECISAMOS REFLETIR

O mundo está convulso. Não há um só lugar no planeta que não paira um pressentimento de insegurança, quer por conflitos sociais, quer por ingerência de governos estrangeiros em quintais alheios. É nesse cenário de múltiplos interesses, em sua maioria escusos, que o homem de hoje pelo primitivismo da própria alma, não consegue superar a si próprio buscando níveis de consciência mais profundos e compatíveis com os fundamentos da vida apregoados pelo Criador. O nosso maior ativo é o medo, e muitos o tem de si próprios, conscientes das reações nefastas de que são capazes em situações conflituosas. O medo que se alimenta gera inúmeros filhos como: mais medo, mais violência, mais agressividade, mais intolerância, mais ansiedade e, por consequência, mais doenças, mais isolamento e solidão e, por fim, mais medo. Dois são os remédios para combater tantos males: 1) Autoconhecimento para compreensão das próprias limitações e potenciais; 2) A fé no poder transformador do amor, este na expressão maior do seu significado. O grande mal do homem deste orbe é o individualismo e isto pela condição do próprio estágio evolutivo em que se encontra. Não compreende que o próprio planeta que lhe dá abrigo é também um ser vivo que necessita dos mesmos cuidados literalmente dispensados a um ser humano. Humanidade e planeta evoluem juntos e a interligação com as estruturas administrativas siderais provém da fonte geradora da vida que é Deus, Supremo Arquiteto do Universo. Diz a literatura do gênero que o progresso se faz tendo como matéria prima um quantum energético, e como esse quantum provém da alma, nosso conceito de individualismo atrapalha tão só porque somos reflexos individualizados da mesma Fonte Criadora. Não é difícil perceber que nessa premissa repousam as Leis de Causa e Efeito ou ação e reação que vigem em todo o universo, logo a cada um segundo as suas obras; a cada civilização planetária segundo os esforços que fazem para a construção de um mundo melhor. Como exemplo de conteúdo louvemos a grande Nação Japonesa, um exemplo para o mundo. Falemos agora do Brasil. Uma nação sem lei, espoliada moral e financeiramente. Nos três poderes não faltam corruptos e a estes, para defendê-los, não faltam também grandes canalhas em cuja verve espelha profissionais que por dinheiro traem a Pátria enganando a si próprios sob o manto de uma outorga acadêmica. Época de eleição. Mais de trinta e cinco partidos que se compõem em blocos solidários para se perpetuarem no poder. No senado a vergonhosa suplência consigna qualquer ente familiar seja esposa, filho, sogra, tia ou avó. E todo esse cenário constitui uma vergonha para o mundo civilizado. Em quem acreditar? Pois bem, treze milhões de desempregados é o resultado das escolhas feitas nos últimos treze anos. É obrigação compreender que a necessidade do todo passa pela ação de cada indivíduo em prol da ordem e progresso. Como exemplo, embora tímido ainda, temos no Brasil, a exemplo de grandes nações, o compartilhamento de bicicletas. Não se justifica, portanto sob qualquer pretexto, o “deixa disso- não voto em ninguém”. Por essa atitude será também responsável pelo bem ou mal que possa advir. Bem sabemos o que representa essa maldição petista, trevosa de cabo a rabo em cujas hostes estão homens simples carentes de bagagem cultural e cívica, outros por convicção e muitos outros que por compadrio vendem a Pátria para beneficiarem-se de cargos e vantagens. É preciso dizer o nome do traidor? Você, prezado leitor, se ministro fosse, substituiria a Carta Constitucional Brasileira pela atitude de três comunistas subalternos da ONU em cujo texto, desprovido de fundamentos jurídicos recomenda que um ex-presidente, julgado e preso por corrupção, participe de um pleito presidencial? Como se vê, quem do poder macula ajudando a construir regimes autoritários não merece respeito, apenas desprezo e piedade. Mentes demoníacas cúmplices de espíritos do mesmo naipe, pelo que se viu e se vê, dão provas do diabólico plano sutilmente engendrado nos últimos trinta anos em cujo desfecho temos uma nação falida moral e financeiramente. Eis o que representa o ardil de mentes despreparadas e sequiosas de poder e mando. E se não for possível tirar da vida pública, pelo voto, esses cínicos representantes de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, alguns Hermanos vizinhos e a própria ONU, com absoluta certeza, teremos pela frente dias ainda mais difíceis. Não nos queixemos depois. Por derradeiro, para justificar como a mídia televisiva está contaminada, dia desses a jornalista Leilane Neubarth da Rede Globo (fim de tarde é aqui) na interlocução com a reportagem externa que comentava sobre o plano de governo do candidato Bolsonaro: a ênfase á disciplina, respondeu: a disciplina é necessária mas o conteúdo é melhor ainda; o que deixa claro que na opinião dela, em primeiro lugar, prevalece o conteúdo e, depois, a disciplina. Errado. Não há professor que consiga ensinar sem que a classe seja disciplinada. Também é oportuno dizer, o que não é o caso, que aluno faminto também não aprende. Entendo que disciplina e conteúdo devem caminhar lado a lado. Tenho certeza que num país de primeiro mundo esse infeliz comentário teria recebido severas críticas. Bons tempos aqueles em que o Hino Nacional era cultuado nas escolas brasileiras.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. jlmirria@gmail.com

