PORQUE ME TORNEI PROFESSOR

Esta é mais uma daquelas mensagens que rolam pelo WhatSapp, cujo conteúdo, após necessária revisão, merece ser reproduzido, pela sabedoria que transmite. O final da história é surpreendente! Vale a pena conferir: – Um homem encontra um rapaz que diz ter sido seu aluno, e aí o rapaz pergunta:

– Lembra-se de mim?

– Ele diz não, não estou lembrado, mas o rapaz insiste em dizer ter sido seu aluno.

– O que anda fazendo?

– Sou professor, responde o rapaz.

– Ah, que legal.

– Como eu?

– Sim mestre, como o senhor. Virei professor porque o senhor me inspirou. – É mesmo? E qual foi o momento em que o inspirei a ser professor.

Então, o aluno conta a sua história.

– Um dia um amigo, colega de classe, chegou com um relógio novo, lindo e, eu decidi que queria pra mim e o furtei, pegando sorrateiramente do bolso dele. Aí, este meu colega de classe percebeu o furto e reclamou com o senhor. Ai, o senhor disse calmamente: O relógio do colega de vocês foi furtado, quem dele se apropriou solicito que devolva. Não o devolvi porque o desejava muito. Nesse instante, o senhor trancou a porta, falou pra todo mundo ficar em pé que passaria a revistar os bolsos de todos, até encontrar o relógio. Mas disse também para todos fecharem os olhos que faria isso com os alunos de olhos fechados. Todos fecharam os olhos e o senhor foi indo de bolso em bolso e, quando chegou no meu, encontrou o relógio e o pegou. Continuou revistando todos como se ainda não tivesse encontrado e, quando terminou disse: podem abrir os olhos. Já temos o relógio e, em seguida o devolveu ao seu legítimo dono. O senhor não me disse absolutamente nada e nunca mencionou o episódio. Não falou quem tinha sido o autor do furto para ninguém. E, naquele dia, o senhor salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas o dia em que minha dignidade foi salva de eu não ter me tornado um ladrão, um marginal e uma má pessoa. O senhor nunca falou nada. Não me deu lição de moral e não me humilhou como qualquer um faria. Então, eu entendi a mensagem e entendi também que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Lembra-se disso professor? E o professor responde: Eu lembro da situação e do episódio do relógio furtado e de ter revistado a todos, mas não lembrava de você, porque eu também fechei meus olhos ao revistar todos os alunos.

Lindo não é mesmo? Essa verdadeira lição de vida tem muito a ver com um trecho extraído do roteiro do filme “O Club do Imperador – St.Benedict´s College” – “… Um grande professor tem pouca história para registrar. Sua vida se prolonga em outras vidas. Homens assim são pilares na estrutura de nossas escolas, mais essenciais que seus tijolos ou vigas e continuarão a ser centelhas e revelações em nossa vida.”

(Este artigo é uma homenagem do colunista a todos os professores que, no próximo dia 15 comemoram o seu dia. Parabéns mestres da arte de transformar vidas).

José Carlos Buch

www.buchadvocacia.com.br

buch@buchadvocacia.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL