PORQUE ME TORNEI PROFESSOR

Essa história foi relatada por uma professora e viralizou há algum tempo pelo WhatSapp. O vídeo é fascinante e o final surpreendente. É possível seja verdadeira, lembrando que a transcrição é literalmente cópia fiel do que é mostrado no vídeo. Vale a pena conferir. – “Um professor encontra um rapaz que diz que foi aluno dele e aí o cara pergunta: – Lembra de mim, professor? E ele diz que não. Aí o cara conta que foi aluno dele. E ele pergunta: – O que anda fazendo? Ele responde: – Sou professor. O professor responde: – Ah, que legal. Como eu? – Sim. Virei professor porque você me inspirou. Aí ele pergunta para o cara qual foi o momento em que ele o inspirou a ser professor. E aí o aluno conta a história: Um dia um amigo meu, estudante também, chegou com um relógio novo, lindo, e eu decidi que queria pra mim e roubei, pegando o bolso dele. Aí este meu amigo percebeu o roubo e reclamou com você. Ai você disse: o relógio do colega de vocês foi roubado, quem roubou devolva. Não devolvi porque não queria. Aí, você trancou a porta, falou pra todo mundo ficar em pé que você passaria de um por um para revistar os bolsos de todos até achar o relógio. Mas você falou pra todos fecharem os olhos que faria isso com os alunos de olhos fechados… Todos fecharam os olhos e você foi indo de bolso em bolso e quando chegou ao meu encontrou o relógio e pegou. Continuou revistando todos e aí quando terminou disse: podem abrir os olhos. Já temos o relógio. Você não me disse nada. Não mencionou o episódio nunca. Não falou quem tinha roubado pra ninguém. E, naquele dia você salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Mas o dia em que minha dignidade foi salva de eu não ter me tornado um ladrão, uma má pessoa… Você nunca falou nada. Não me deu lição de moral. E, eu entendi a mensagem. E entendi que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. Você não se lembra disso professor? E o professor responde: – Eu me lembro da situação, do relógio roubado, de eu ter revistado todos etc., mas não me lembrava de você, porque eu também fechei meus olhos ao revistar.” Linda lição de vida não é mesmo? A propósito, tem uma frase que bem retrata essa história e que define a importância e a relevância do professor . – “… Um grande professor tem pouca história para registrar. Sua vida se prolonga em outras vidas. Homens assim são pilares na estrutura de nossas escolas, mais essenciais que seus tijolos ou vigas e continuarão a ser centelhas e revelações em nossa vida.” (do filme O Club do Imperador – St.Benedict´s College). A propósito, ainda, mais do que a remuneração, os professores de Cingapura são os profissionais de maior prestígio do país. O mesmo ocorre na Finlândia, na Coreia do Sul e em Hong Kong – para ficar apenas entre os primeiros colocados do Pisa. O vestibular para os cursos de formação de professores seleciona os melhores alunos do país. Isso explica o alto nível de escolarização desses países enquanto o nosso patina há décadas. Este artigo é dedicado à professora Guiomar Della Togna Nardini, que, no dia do seu aniversário proferiu a celebre frase: – “São tantos os meus alunos que não caberiam nesse espaço, mas todos cabem no meu coração.”

