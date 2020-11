PERSISTE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Apesar da existência da Lei Maria da Penha e que recebeu o número 11.340/06, a violência contra o mundo feminino continua sendo um desafio às autoridades competentes no combate a esse comportamento por parte dos agressores, sem que haja uma definição a contento em defesa da mulher, um mal que se estende ao longo dos anos.

Os números sobre os casos de violência e de ataques contra mulheres e adolescentes são assustadores, estando neste contexto o medo e o receio de circularem pelas ruas e avenidas de cada cidade, além do transporte coletivo, onde correm o risco de sofrer situações constrangedoras e deprimentes nessas ocasiões.

Há também os casos de relatos de assédio e de outras situações de ataques gratuitos, os quais desde há muito pioram o quadro em que se encontra a classe feminina, uma situação que vem crescendo sucessivamente à medida que os dias, meses e anos se sucedem, mesmo com o esforço da Delegacia de Mulher, o número de casos de assédio e estupro continua no mesmo patamar de sempre.

Esses temas vieram à tona nos últimos dias, depois que a imagem do julgamento de um acusado de estupro contra uma das milhares de mulheres que sofrem

este tipo de situação, o responsável foi inocentado através do defensor que o defendeu, mas que motivou revolta por parte da sociedade e de outras autoridades do Poder Judiciário, onde uma análise deverá ser colocada em pauta sobre o caso enfocado.

É de se lamentar o fato de uma vítima vulnerável não ter condições de oferecer a mínima defesa, porque geralmente a força física da mulher nunca se iguala àquela imposta pelo agressor ou estuprador, já que supera sobremaneira a frágil reação daquela que está sendo atacada pelos responsáveis por este crime, às vezes de uma forma até cruel.

Se as mulheres avançaram de uma maneira extensiva em suas conquistas profissionais e independência, por quê ainda são vítimas de violência? Faltam campanhas mais abrangentes e que surtam os efeitos desejados e necessários no combate às investidas, onde a mulher se iguala aos direitos do homem em todos os aspectos dentro de um contexto geral.

Numa sociedade justa, igualitária e acrescida de um desenvolvimento dos mais acentuados e que devemos construí-lo pelos anos afora, não há espaço para esses ataques e que merecem o repúdio, não só do Brasil como do mundo inteiro, porém, há de se ressaltar que em outros países a aplicação da pena é mais rigorosa do que aqui e com toda a sua eficácia.

Destaca-se nesta oportunidade a Arábia Saudita, país onde as regras contra um estuprador são mais penosas, com a possibilidade de ser executado em praça pública, para que sirva de exemplo àqueles que tentam ou cometem atos de extrema revolta a todos que o condenam.

Verdade pura e cristalina se concentra na violência contra a mulher na sociedade brasileira e se faz presente nos dias de hoje, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, há de se fazer alusão a dois aspectos importantes: desrespeito à Lei e o fato de que a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem em linhas gerais.

Comprova-se o que narramos até aqui um aspecto fundamental e indispensável descrevê-lo, que é a situação da classe feminina poder exercer direitos e ingressar no mercado de trabalho. Sempre há um olhar, mesmo que camuflado, exercido pela classe dos homens, quando as mulheres conquistam posição de destaque, já que possuem o mesmo grau de inteligência e intelecto dos homens.

Conforme consta da Constituição Federal, todos são iguais perante à Lei, independente de cor ou raça, no entanto, o que se observa em diversas partes do país é a diferença entre os salários dos homens em confronto com os das mulheres, principalmente se essas forem negras. Tal fato se transforma em verdadeira decepção e constrangimento à classe feminina que luta por seus direitos sagrados.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade

