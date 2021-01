Perseverar com eficácia e paciência

Sempre um bom termo para os elevados propósitos pode surgir quando os seres humanos nele lealmente se empenham, dispostos a resolver desde o menor ao maior dilema que se manifeste no caminho. É uma questão de respeito ao sublime privilégio de existir.

Afirma o nosso Amigo Espiritual Flexa Dourada: “Os problemas estão embaixo; a solução, no Alto”.

Em Deus, portanto! Porque, “para Ele não há impossíveis e prevalecem todas as Suas promessas” (Boa Nova, segundo Lucas, 1:37).

E Jesus, o Divino Mestre, em Seu esplêndido Sermão da Montanha, afiançou: “Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a Terra” (Evangelho, segundo Mateus, 5:5).

São premissas das quais nunca poderemos abrir mão. Tenhamos em mente mais este incentivo que o nobre Irmão dr. Bezerra de Menezes (Espírito) tem ofertado sempre aos homens e mulheres, jovens, crianças e Espíritos, Almas Benditas, da Boa Vontade de Deus: “Insistência! Persistência! Obstinação! Superamos sempre tudo quando estamos com essas palavras na Alma, a serviço de Deus, do Cristo e do Espírito Santo!”

E a melhor forma de servi-Los é fazendo-se útil aos nossos Irmãos em Humanidade, conforme temos asseverado.

José de Paiva Netto

Jornalista, radialista

e escritor.

paivanetto@lbv.org.br

www.boavontade.com.

