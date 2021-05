PAVILHÃO DE JUSTIÇA E DE AMOR

A bandeira de nosso país —— um dos cinco símbolos nacionais —— foi criada logo após a Proclamação da República, acontecimento que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Com esse acontecimento, o Brasil deixou de ser monarquia. Tornou-se república. A bandeira veio à luz em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois, substituindo a do Império. A bandeira foi idealizada por Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis, Décio Villares e Raimundo Teixeira Mendes. O lema nela inscrito foi inspirado no Positivismo de Augusto Comte. Positivismo, recordemo-nos, é corrente de pensamento que surgiu no século XIX, na França, berço de Augusto Comte. O princípio consagrado era o de que o conhecimento científico deve ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. E é de Comte que emana a brilhante construção, essência de sua filosofia: o amor por princípio; a ordem por base; e o progresso por fim. Daí o “ordem e progresso”.

O azul da bandeira tem 27 estrelas brancas. Todas com cinco pontas. Substituiu ele o brasão de armas do Império. As constelações que figuram naquela imagem do céu correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio, às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889. As estrelas representam unidades federativas: cada estrela representa um estado, além do Distrito Federal. Sempre que um estado vier a ser criado ou eventualmente extinto, sua representação, na imagem de uma estrela, assim desempenhará o seu papel: entra ou sai.

Está no Google: «durante a educação infantil, muitos de nós aprendemos que as cores da bandeira representam o ouro, a flora e os céus do país. Essa interpretação, porém, revela-se equivocada, vez que as cores da bandeira têm seu significado e origem repousados em acontecimentos relevantes da história portuguesa. Como D. Pedro era filho de rei português, a herança da cultura portuguesa na composição de nossa bandeira foi inegável. Consideremos que o retângulo verde e o losango amarelo de nossa bandeira foram herdados da bandeira do Império. E eis o porquê das cores. O verde era utilizado pelos primeiros povos que habitaram a Lusitânia, região correspondente a Portugal. Essa cor passou a simbolizar liberdade quando os habitantes da região lutaram contra a invasão dos mouros na Idade Média. O amarelo: fazia parte do brasão de armas de Portugal e foi adicionado depois da conquista do Algarve, em 1249. Outra observação importante é que o amarelo era cor símbolo dos Habsburgo-Lorena, dinastia do qual d. Leopoldina, esposa do Imperador, era membro. Azul e branco: são cores que remontam ao Condado Portucalense, condado do qual surgiu Portugal. As cores desse condado foram escolhidas por D. Henrique da Borgonha.

O hasteamento da bandeira deve ocorrer pela manhã, porém, a bandeira deve ser arriada ao fim da tarde. Já à noite, não pode ser hasteada, a não ser que esteja em local bastante iluminado.

A maior bandeira hasteada do mundo, segundo o Guinness Book, O Livro dos Records, é a brasileira. Ela está na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A Troca da Bandeira, na capital federal, é das maiores expressões do turismo cívico do país. Ocorre todo primeiro domingo do mês. É voz corrente: “esse evento valoriza a nossa cultura e o patriotismo”. O Mastro da Bandeira, monumento de autoria de Sérgio Bernardes, tem cem metros de altura. Ela tem 14m x 20m e leva de dois a quatro dias para ser confeccionada, sendo substituída todo primeiro domingo de cada mês, em cerimônia solene.

É proibido hastear bandeira que esteja em mau estado de conservação. Nesse caso, ela deve ser entregue a uma unidade militar para ser incinerada no dia 19 de novembro.

Em alguns locais, a bandeira deve ser hasteada todos os dias. São eles: Palácio da Presidência da República; residência do presidente; Congresso Nacional; nos ministérios; no Supremo Tribunal Federal; nos edifícios-sede dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; em repartições consulares; em repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa da fronteira.

Não é permitido hastear bandeira de outro país em terras brasileiras, se, ao lado, não estiver a Bandeira Nacional de igual tamanho e posicionada ao lado direito. Exceção somente para embaixadas e consulados.

Como o tema é bandeira, Marcílio Dias, marinheiro, sagrou-se herói na Batalha do Riachuelo, em junho de 1865, no início da Guerra da Tríplice Aliança. Quando a corveta Parnaíba foi abordada por três navios paraguaios, travou-se luta corpo a corpo: o Marcílio contra quatro inimigos, armados de sabre. Dois deles foram abatidos. Na luta, o marinheiro teve um braço decepado, oportunidade em que defendia, com o próprio corpo —— e, conseguintemente, com a própria vida! —— a bandeira do Brasil! Os ferimentos sofridos causaram-lhe a morte depois, logo depois. Foi um herói!

(*Olavo Bilac)

Marcílio Dias

Advogado

