Paraisópolis: esclarecendo os fatos!

Após muita especulação de pseudo-especialistas, de políticos oportunistas e de ativistas travestidos de defensores de direitos humanos, os fatos começam a ser devidamente esclarecidos na tragédia de Paraisópolis.

Laudos recentemente divulgados pela imprensa mostram que os nove jovens que morreram tinham ferimentos que correspondem ao descrito inicialmente, ou seja, foram pisoteados pela multidão – e não agredidos covardemente pelos policiais militares, como muitos dos indivíduos citados anteriormente desejavam.

Os laudos mostram, ainda, que tinham ingerido drogas. Alguns deles haviam ingerido álcool – inclusive os menores de idade – outros consumiram cocaína, lança-perfume e anfetaminas.

O álcool tem sua venda proibida para menores de 18 anos (ECA Art. 81), e gera descontrole emocional e indisposição mental, além de sonolência, falta de coordenação motora e até desmaios, conforme ensina o Capitão Luciano Quemello Borges, em sua obra “Drogas Recreativas”.

Já o loló, ou lança-perfume, é uma droga proibida, produzida à base de éter e clorofórmio, que causa alucinações, impulsividade, agressividade, confusão e perda do autocontrole. A cocaína, amplamente conhecida e acessível nos pancadões – a PM apreendeu mais de 6 toneladas dessa droga ao longo de 2018 e 2019 nas operações no entorno dos bailes funk – e a anfetamina, levam a um estado de euforia, causando também agressividade, agitação e paranoia, de acordo com Borges.

Junte esses dados à informação de que todos os mortos eram de fora da comunidade e pode-se chegar ao seguinte quadro: jovens que não conheciam a comunidade e seus labirintos, confusos pela ingestão de drogas, são colhidos por uma multidão que se desloca de forma desordenada e descontrolada, e acabam mortos pisoteados por essa mesma multidão.

O foco até agora busca investigar o que causou o deslocamento da multidão. É um caminho. O mais fácil, pois os policiais militares que ali estavam por força de sua missão constitucional de preservar a ordem pública apresentaram suas versões – sempre contestadas pelos indivíduos citados no primeiro parágrafo – e esclareceram com um certo grau de acuidade, o ocorrido.

O caminho mais difícil, e por isso evitado por quase todos, é o de descobrir por que aquelas pessoas estavam reunidas na comunidade, sem que houvesse um mínimo de fiscalização por parte da subprefeitura. Ou descobrir por que um baile que ocorre há 10 anos não sofreu nenhum tipo de ação por parte do Ministério Público. Ou ainda, descobrir por que o Conselho Tutelar não estava fiscalizando a presença de menores de idade desacompanhados naquele evento. Ou saber por que o CONDEPE não cumpriu o seu papel de exigir providências diante de um quadro que já se desenrola há mais de 10 anos.

Por uma questão de empatia, vou poupar os pais de sua parcela de responsabilidade, até porque, as notícias preliminares já davam conta que muitos jovens haviam se dirigido àquele local sem a anuência e ciência daqueles.

O Governo está oscilando em suas manifestações, perdido entre dar explicações aos pais, aos pseudo-especialistas, aos líderes comunitários de Paraisópolis e aos ativistas travestidos de defensores de direitos humanos, e proteger seus policiais de um linchamento público traiçoeiro e inoportuno – especialmente para a imagem de um governo dedicado à segurança pública. No meio de tudo isso, estão os demais policiais militares, que continuam a exercer seus papéis de defesa da sociedade – com o sacrifício da própria vida – mas que sofrem, por tabela, toda a pressão que uma ocorrência pode trazer para a Instituição.

E assim vamos vivendo mais uma crise em que a Polícia Militar é vítima da omissão das demais instituições de Estado, com o afastamento de 32 policiais militares, por orientação do governador – quase uma condenação antecipada – prejudicando ainda mais o policiamento naquela região. E a PM vai sobreviver? É claro, pois ainda é a única garantia para a ordem pública no Brasil, a última barreira entre o bem e o mal!

Ernesto Puglia Neto

