Ao dizer meu “até breve” a Catanduva deixo a todo o povo dessa querida Igreja meu abraço agradecido pelo generoso acolhimento.

Foram dez meses e 17 dias de trablaho e alegria em comunhão com o clero, religiosos (as) e fieis dessa jovem Igreja.

Aqui pude verificar os frutos do trabalho de Dom Antônio Celso Queiroz e de Dom Otacílio que, com a colaboração eficiente dos padres, religiosas e fiéis leigos, procuraram dar à diocese de Catanduva um rosto bonito tal como foi sonhado pelo servo de Deus Pe. Albino.

Agora a Igreja de Catanduva, ao receber seu novo bispo, tem a graça de continuar seu caminho com novo vigor, buscando regular seus passos pela luz da Palavra de Deus conforme os ensinamentos do Papa Francisco, sob a orientação iluminada de seu novo pastor em Cristo, Dom Valdir Mamede.

O lema episcopal de Dom Valdir iluminará esse caminho: “ut vitam habeant”: “para que tenham vida e a tenham abundantemente” como Jesus definiu sua missão (Jo 10,10) .

O evangelista joão já no capítulo primeiro de seu evangelho afirma: “n’Ele – no Verbo – estava a vida e a vida era a luz dos homens.” (Jo 1,4).

Viver e viver plenamente sgnifica desfrutar das coisas necessárias e boas dessa terra que Deus nos deu para ser nossa casa comum e a Ele servir em comunhão fraterna com todos os irmãos de caminhada.

Viver plenamente significa sobretudo acolher a amizade de Deus, Uno e Trino, que fez de nós sua morada, seu templo: “‘Se alguém me ama, guardará a minha palavra,e o meu Pai o amará,e nós viremose faremos nele a nossa morada”( Jo 14,23). A plenitude da vida é a vida eterna que consite nisso: “que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que envviaste” ( Jo 17,3).

Uma sociedade iluminada pela luz do Verbo feito Carne – JESUS – será uma sociedade onde todos se empenharão em praticar a justiça movidos pela força da misericórdia. Não faltará o pão na mesa de todos se todos procurarem em primeiro lugar o Pão decido do céu. A injustiça geradora da miséria acontece na medida em que não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus: “buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”(Mt 6,33).

Nosso mundo precisa do Pão da Vida. As esperanças humanas, quando não encontram em Deus seu fundamento, entram em falência. Saõ João Paulo II, em sua Exortação Apostólica Pós-sinodal “Pastores Gregis”, ao constatar a “falência das esperanças humanas” definiu o Bispo como “servidor do Evangelho de Jesus Cristo para a esperança do mundo.”

“De fato é tarefa de cada Bispo anunciar ao mundo a esperança, o evangelho da alegria. “Não só a esperança no que diz respeito às coisas penúltimas, mas também e sobretudo a esperança escatológica, que aguarda o tesouro da glória de Deus (cf. Ef 1, 18), que supera tudo quanto tenha já saboreado o coração do homem (cf. 1 Cor 2, 9) e que não tem comparação com os sofrimentos do tempo presente (cf. Rom 8, 18). A perspectiva da esperança teologal, juntamente com as da fé e da caridade, deve modelar inteiramente o ministério pastoral do Bispo.”(Pastores Gregis 3)

“Deste modo, vivendo como homens de esperança e refletindo no próprio ministério a eclesiologia de comunhão e missão, os Bispos serão verdadeiramente motivo de esperança para o seu rebanho. Nós sabemos que o mundo necessita da ‘esperança que não confunde’ (Rom 5, 5). Sabemos que esta esperança é Cristo. Sabemo-lo e por isso proclamamos a esperança que brota da Cruz” (Pastores Gregis, 5).

“Não deixemos que nos roubem a esperança” conclama-nos o Papa Francisco (Lumen Fidei 57e EG 86).

“A Vida é a luz dos homens”(Jo 1,4). Jesus é o Verbo – PALAVRA – da Vida. Anunciar Jesus, esperança dos homens, é a missão primeira do Bispo.

Seja bem-vindo, Dom Valdir. A Igreja de Catanduva o acolhe com alegria. Queremos todos, sob sua orientação, empenhar-nos no anúncio do evangelho da alegria, para que nosso povo tenha mais vida. A esperança nos sustentará. A esperança não é a última que morre. Não, não é. A Esperança não morre nunca; ela é como uma âncora que nos prende e nos arrasta para dentro do mistério de Deus onde nossa humanidade ressuscitada se eternizou em Cristo, como nos ensina a Epístola aos Hebreus:“a esperança, com efeito, é para nós como uma âncora, segura e firme. Ela penetra até além da coortina do Santuário, no qual Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedec”( Hb 6, 19s.).

A esperança permanece viva no meio das tempestades do tempo. Deus caminha com seu Povo. “Ele está sempre no meio de nós”. Amém.

Dom Eduardo

“SERVIDOR DO EVANGELHO

DE JESUS CRISTO

PARA A ESPERANÇA DO MUNDO”

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL