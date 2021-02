PANDEMIA E OS REFLEXOS DO DESEMPREGO

Uma das maiores perdas provocadas pela Covid-19, figura o desemprego no país, infelizmente, tanto é que milhares de pessoas foram demitidas do trabalho, diante dos reflexos causados pelo vírus da doença que ainda traz preocupações a todos, portanto, um quadro extremamente difícil de combate a esse mal que se estende ao Brasil e a uma boa parte do mundo.

A situação também é grave para os pequenos empresários que precisam recorrer aos empréstimos bancários com o objetivo de seguir em frente com suas atividades, enquanto outros optaram pelo encerramento dos seus empreendimentos. Com isso, o desemprego vai tomando dimensão e a taxa chegou a atingir 14,2% no exercício que se encerrou em 2.020.

Somente em maio do ano passado, de acordo com os dados do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 11,5% dos trabalhadores brasileiros ficaram sem remuneração em face de uma situação que, aos poucos, vai preocupando cada vez mais àqueles que se disponham a procurar trabalho, onde muitos partem para serviços autônomos como forma de sobrevivência com esse trabalho.

A necessidade de implantar no país uma política de isolamento social não poderia ser diferente como prevenção contra a Covid-19, onde trouxe reflexos à própria sociedade e ao mundo empresarial, haja vista que o PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre do ano passado, um dos períodos mais críticos do isolamento, caiu 9,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2.020.

Essa queda na atividade econômica veio com a paralisação das atividades de produção e serviços dos mais acentuados que se tem conhecimento. É a fase histórica em que vive nosso país, mas com esperança de que tenhamos um futuro promissor, desde que o governo faça sua parte, procurando algumas fórmulas de incentivo ao mundo empresarial.

Porém, o impacto mais forte se deu sobre o mercado de trabalho e, nessas condições, há de se ressaltar o fato de que, antes da pandemia, a taxa de desocupação já tinha tendência de alta, sinalizando um certo recesso à economia.Talvez, aí esteja a justificativa para o forte índice da pandemia sobre vários aspectos do momento delicado em que atravessa nosso país.

Os entendidos do assunto dizem que a alta taxa de desemprego se deve ao isolamento social. Com a retomada da atividade econômica, as pessoas começaram a sair de suas casas atrás de vagas no mercado de trabalho nos últimos meses do exercício que se findou, mas com dificuldade de conquistarem um lugarzinho ao Sol para o desempenho dessa ou daquela função profissional.

O aumento da população, principalmente dos jovens que procuram um emprego está ligado também à situação em que se encontra o mercado de trabalho, onde cria um clima de falta de perspectiva para realização do sonho de exercer atividades profissionais de toda a natureza.

Outro detalhe que não poderíamos deixar de fazer alusão é o caso da redução do número de trabalhadores domésticos e que pode ser atribuído à manutenção do isolamento social e, mesmo com o auxílio-emergencial, não foi o suficiente para amenizar a crise do momento pandêmico.

Dias atrás o ministro da economia Paulo Guedes chegou a sugerir a continuidade do auxílio-emergencial, porém, até o momento, não se cogita tal iniciativa, porque terá de submeter-se à apreciação das duas casas de lei: Câmara Federal e Senado da República.

O levantamento do IBGE mostrou que ao final de agosto do ano passado 27,2 milhões de brasileiros disseram que gostariam de trabalhar, mas que não buscaram trabalho ao longo do mês. Desse total, 17,5 milhões alegaram que deixaram de buscar uma colocação no mercado de trabalho justamente devido à pandemia.

Tal situação se prende à falta de trabalho na localidade onde residem essas pessoas, mas gostariam de trabalhar, portanto, a luta deve ser incessante pela firmeza de pensamentos positivos e que poderão se tornar realidade.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@

bol.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL