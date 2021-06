PANDEMIA E OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS

Enquanto milhões obedecem e se dedicam às regras dos cuidados indispensáveis no tocante à fase pandêmica em que vivemos, outros milhões ainda não se conscientizaram sobre as precauções que devam ser levadas em consideração para se evitar a contaminação da Covid-19, deixando de lado as aglomerações, reuniões festivas, além de outras situações que abrangem esses cuidados de extrema necessidade.

É evidente que, no caso de transmissão de doenças com a ausência proposital de resguardo contra as manifestações do vírus, estendemos que, ao contrário dos que assim procedem, cabe às pessoas de bem a forma de se defender da doença, pois estarão se beneficiando a si próprias e contribuindo com toda a eficácia de combate a esse mal que, aos poucos, vai atingindo milhares de vidas perdidas.

Para isso, há necessidade de posturas que determinem o distanciamento entre pessoas, já que o perigo ainda nos persegue e se estende a todos os quadrantes da Pátria. O Brasil, por sua vez, sofreu as derrotas das batalhas contra o coronavírus, porque se defrontou com a falta suficiente de vacinas para imunizar pelo menos metade da população com a primeira dose, enquanto a segunda segue em ritmo lento, atingindo um patamar que deixa muito a desejar.

Uma grave pandemia ainda se encontra entre nós e a falta de uso de máscaras, higiene a contento, que é o fato de lavar as mãos constantemente, são aspectos fundamentais e que estão dentro desse contexto de combate à tão falada Covid-19 e seus efeitos que já levaram mais de 490 mil óbitos e que vão se acumulando à medida em que os dias se sucedem.

É certo que os idosos, principalmente aqueles que estão à espera por leitos nas UTIs, aparelhamentos e medicamentos para casos extremos, inclusive entubação e uso de oxigênio em várias partes do país é profundamente lamentável, haja vista o que aconteceu no Estado do Amazonas com a morte de dezenas de pessoas, não se sabe a quem está atribuída essa negligência, se é do próprio Estado ou do Ministério da Saúde.

Há de se ressaltar com certa exclusividade que a sociedade, e nós, brasileiros, não podemos silenciar e ficar contentes com a situação presente, exigindo do governo providências e iniciativas mais eficazes, além dessas obtidas, porque quanto mais rápida a vacinação, tanto da primeira dose quanto da segunda, entendemos ser a proteção mais adequada para imunizar toda a população brasileira.

Ainda existe uma longa batalha a ser enfrentada para consolidar de uma vez por todas a imunização contra o coronavírus. É preciso que a população esteja engajada nesta luta incessante, comparecendo aos postos de vacinação, pois é um direito de todos, além de colaborar com a maioria que já tomou as duas doses no cumprimento desse dever para com a própria coletividade de uma cidade.

Nesse momento, entendemos que a vacinação é tão importante quanto aos cuidados preventivos contra a doença e o caminho mais salutar para que tenhamos um mundo mais sorridente e feliz, dando início a uma nova fase da vida com a extinção, senão total, mas com uma boa redução dos casos que já ultrapassaram os milhões em todo o mundo, além das mortes que deixaram uma lacuna de saudade a seus familiares.

É de se lamentar o fato de que milhares de pessoas não retornaram aos postos de vacinação para aplicação da segunda dose. Nessas condições, o governo está isento de sofrer críticas em função do não comparecimento dessas pessoas aos locais para tal finalidade, achando que a primeira dose foi o suficiente para se livrarem da contaminação. São pessoas pouco esclarecidas e que não têm a mínima noção do que representam as vacinas.

A população deve estar atenta e ser informada sobre os riscos à saúde apresentados pela Covid-19, além de outras medidas de proteção, bem como informações precisas, confiáveis e que permitam que as pessoas tomem decisões conscientes para proteção delas e de seus entes queridos.

Façamos votos para que em breve a população inteira esteja vacinada e que novos tempos sejam a expressão do restabelecimento na vida de todos os brasileiros livres da contaminação da doença do coronavírus..

Alessio Canonice

