PAI NOSSO INTERPRETADO

Você já deve ter visto algumas interpretações ao “Pai Nosso” que, em tese, dispensa explicações, por ser tão claro, objetivo e ao mesmo tempo profundo. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina: “… o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome…” (Mt 6,8-9). Dessa forma, Cristo ensina a principal oração dos cristãos, que os acompanha desde os primórdios da fé. No entanto, como existem as leis interpretadas pelos jurisconsultos e doutrinadores, assim como o texto sagrado interpretado pelos teólogos e religiosos, existe também uma interpretação mais abrangente às palavras da oração que Cristo nos ensinou. Tem uma, escrita há alguns anos, que é bastante interessante e que, respeitando o seu autor desconhecido, foi alterada e adaptada pelo colunista aos dias atuais. Vamos a ela: – “Pai Nosso que estais no céu, na terra e em todos os lugares. Santificado e Bendito seja sempre o Vosso Nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito Sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito e a alma. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o Vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário a caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem merecidamente, mas outros por erro judiciário. Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga, principalmente os atingidos pelo COVID-19. Que vá a todos aqueles que perderam entes queridos e amigos, mas também que tenham a Vossa misericórdia e perdão os que se foram desta vida. Que este Pai Nosso vá até os pobres e infelizes atingidos pela fome, dando-lhes o necessário, apoio, fé e esperança. Que vá até o trabalho onde as pessoas produzem e ganham o seu pão de cada dia. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas. Tende compaixão dos navegadores dos ares. Dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. E que a Paz e a Harmonia do Bem fiquem entre nós e estejam com todos. Amém e que, Assim Seja.” Diferente e bonito não é mesmo? Mas, tem um vídeo de alguns anos que viralizou na internet(antes de surgir o WhatSapp), que tem como título “Resposta de Jesus quando oramos o Pai Nosso” e que é fantástico. Ele mostra a imagem do Cristo crucificado ao lado dos dois ladrões sob um sol âmbar e tênue no entardecer de um céu carrancudo e sorumbático. O texto, deslizando lentamente na vertical ao som da música “I will follow him”, torna a mensagem emocionante. Eis o seu conteúdo: – “Filho meu que estás na terra preocupado, confundido, desorientado, solitário, triste, angustiado … Eu reconheço perfeitamente teu nome e o pronuncio abençoando-te PORQUE TE AMO. Não! não estás sozinho porque eu habito em ti, juntos construiremos este reino, do qual serás meu herdeiro. Desejo sempre que faças a minha vontade, porque a minha vontade é que sejas feliz. Deves saber que contas sempre comigo porque eu nunca te abandonarei e que terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que sempre o compartilhes com o seu próximo… com teus irmãos. Deve saber que sempre perdoo todas tuas ofensas antes, inclusive, que as cometas, ainda sabendo que as fará, por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem. Desejo que nunca caias em tentação, por isso segure bem forte a minha mão e sempre confie em mim e eu te libertarei do mal. Recorde e nunca te esqueças que TE AMO desde o início dos teus dias e te amarei até o fim dos mesmos. Eu te amarei sempre porque SOU TEU PAI. Que minha benção fique contigo e que meu eterno AMOR e PAZ te cubram sempre porque no mundo não poderás obtê-las como eu somente as dou, porque… EU SOU O AMOR e a PAZ.” As palavras falam por si! (Quem quiser receber o vídeo citado, basta solicitar no e.mail abaixo).

José Carlos Buch

www.buchadvocacia.com.br

buch@buchadvocacia.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL