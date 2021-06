PADRE OSVALDO: O PREFEITO QUE FEZ ACONTECER EM 150 DIAS

Não podemos tapar o sol com a peneira. Importante reconhecer que a Prefeitura de Catanduva possui braços extremamente burocráticos, com regras rígidas de contratações, carência de recursos financeiros para grandes obras e processos complicadíssimos.

Apesar das dificuldades, nestes 150 dias de administração, inúmeros obstáculos foram superados dentro da total legalidade pelo Prefeito Padre Osvaldo, que pensa fora da caixa e faz acontecer.

Sua fidelidade com a população se expressa principalmente no início do cumprimento do programa de governo (anunciado durante o processo eleitoral). Muito foi excutado em curto espaço de tempo.

Ele tem liderança; bom conhecimento dos assuntos contemporâneos da cidade; equilíbrio no enfrentamento de conflitos e crises; postura de diálogo aliada à capacidade de decisão no tempo oportuno. É paciente e tem disponibilidade para ouvir a população e os vereadores.

Padre Osvaldo também é tolerante e educado com as pessoas com quem trabalha e acima de tudo tem uma inigualável disposição para estar vigilante nos quatro cantos da cidade. É neste contato diário com o povo que ganha motivação para atender as demandas populares.

Apesar do coração gigante, o sacerdote tem coragem de dizer não (quando necessário).

Trabalha sete dias por semana, começa cedinho e vai noite afora. Sua equipe de comando é reduzida, mas segue afinada tecnicamente, mantendo um olhar solidário.

Já pagou altíssimas dívidas de outras administrações: sendo R$ 5.200.000 milhões do Cartão Alimentação dos funcionários e daqui quatro semanas vai quitar de forma integral o tão esperado Dissídio, honrando os compromissos com 2.400 servidores públicos municipais.

Estima-se em R$ 42 milhões de reais os recursos conquistados até agora pelo novo prefeito. Um recorde! Verbas para saúde, educação, recape de ruas esburacadas, pavimentação asfáltica, compra de veículos, duplicação e revitalização de vicinais, iluminação da avenida Otávio Adami, novos ônibus, construção da Casa da Juventude, três arenas esportivas, reforma do Tiro de Guerra, academias ao ar livre, além da completa recuperação da piscina olímpica e de outros equipamentos do Conjunto Esportivo, dentre outras benfeitorias.

Hoje, aos 54 anos de idade, aquele garoto pobre que sonhou ser jogador de futebol, filho de João Rosa e dona Arminda, já faz parte da história do interior paulista, sendo considerado o prefeito que mais trabalhou nos primeiros 150 dias de mandato. Para velhos problemas, Padre Osvaldo apresenta novas soluções!

Richard Casal,

Secretário de Administração da Prefeitura de Catanduva e vencedor do 1º Prêmio ABRAPP de Jornalismo

