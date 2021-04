Pacote Anticrime x Legitimidade para executar a pena de multa decorrente de condenação (sanção penal)

A Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou muitos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Um dos institutos que foram alterados, se refere a pena de multa, em especial o art. 51 do Código Penal para estabelecer “transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.

O texto acaba com a impunidade no tocante ao pagamento da multa. A multa apesar de dívida de valor deve ser paga, como sanção penal. Caso contrário, seria letra morta o art. 51 do Código Penal.

O propósito de alterar o art. 51 se deve ao fato de que a multa sempre foi executada pelo Ministério Público e quando não paga pelo condenado implicava conversão em prisão, respeitado o número de dias-multa da condenação.

Com a primeira reforma em 1996, com a Lei 9268, houve controvérsia nos Tribunais Superiores se a competência era do Ministério Público ou da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN).

Durante o período da mudança legislativa até o ano de 2018 muitas multas não foram cobradas, porque os valores eram de baixo valor e não havia interesse na execução pela Procuradoria da Fazenda Pública. Simplesmente o Estado abria mão da pena de multa. E não se podia converter a multa em prisão.

Essa posição estava assentada na Súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça que possuía o seguinte enunciado: “a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública”.

Com a ADI 3.150, julgada em 13/12/2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa era de natureza penal e o Ministério Público é que deveria promover a execução, por ser sanção penal. O julgamento da ADI está vinculado as multas aplicadas na Ação Penal 470, que analisou o denominado Mensalão.

A ADI, à época, foi talhada nos termos seguintes: “[…] 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980″.

Logo, deve ser considerado que o Pacote Anticrime ratifica a prioridade da legitimidade do Ministério Público para executar a multa perante o juiz da execução penal, observadas as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Persiste a não possibilidade de conversão da multa em pena de prisão, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ação constitucional acima mencionada.

Eneida Orbage de Britto Taquary

Doutora em Direito, professora da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília e advogada associada do Escritório de Advocacia Borges Taquary

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL