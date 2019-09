OUTUBRO CHEGOU!

Estamos em outubro. De novo. Em vários países —— em especial nos Estados Unidos —— comemora-se, neste mês, o Halloween, Dia das Bruxas. As crianças, vestidas a caráter, batem às portas das casas e apartamentos, indagando: gostosuras ou travessuras? Em verdade, um desafio quase inocente. Ah! Há, também, a Octoberfest!

O mês de outubro faz e fez história. Amostras? Em 1.917, nesse mês, foi realizada a segunda fase da Revolução Bolchevique, a revolução vermelha, liderada por Lênin.

A quebra de 1.929 veio à luz em outubro.

Em outubro de 1949, «nasceu» a Alemanha Oriental.

O Arcebispo James Ussher de Armagh, em Dublin, Irlanda, sem festa e sem rojões, afirmou que a Terra sozinha —— não o Universo! —— teria sido criada num sábado de outubro, dia 22, ano 4004 a.C., às seis horas da tarde!

Maurice Shadbolt, em outubro de 1.982, publicou, no Readers Digest, depois de detido estudo «in loco», trabalho sobre o Flautista de Hamelin, o implacável destruidor de ratos, ratazanas, camundongos e afins.

Em 14 de outubro de 1947, Chuck Yeager quebrou, acima da cidade de Victorville, Califórnia, pela vez primeira na História, a barreira do som.

Outro lance extraordinário, envolvendo o mês de outubro, teve sua vez em 1.582. O Papa Gregório XIII mexeu, para valer, no calendário. Daí o nome: calendário gregoriano. Sua Santidade mandou cortar dez dias do calendário naquele ano. De 4 de outubro, o mundo cristão passou diretamente para 15 de outubro! Assustados, os operários, foram para as ruas —— é verdade que inutilmente! —— protestar e exigir os dias perdidos. A receita era de dez dias a menos. Já a despesa, claro, era a de sempre! Quebradeira geral! Por que o mês escolhido para essa alteração foi outubro? Simples. Porque, no século XVI, no mês de outubro, não havia festa de santos. Afinal, qual a razão determinante desse corte? A medida foi tomada para acertar o calendário. Até 44 a.C., vigorou o calendário de Numa Pompílio, segundo rei de Roma, sucessor de Rômulo. Em 45 a.C, foi alterado por Júlio César. Passou o calendário a ser Juliano. Vigorou de 45 a.C. até 7 d. C. Em 8 d.C., o imperador César Augusto fez correção no calendário. E, a partir desse ano, até 1581 um dia extra foi acrescentado após o dia 24 de februarius, a cada quatro anos. Era o Calendário Augustiniano, que vigorou de 8 d. C. até 1581.

No ano seguinte, veio a mencionada reforma do Papa.

O ano Tropical tem exatamente 365,24219 dias. Esses algarismos depois da vírgula compõem praticamente a quarta parte de um dia. Assim, a cada quatro anos, deveremos ter um dia a mais no calendário, ano bissexto. Por que o nome bissexto? Porque são 366 dias. São dois algarismos seis! Dois seis. Bissexto! Corrigiu-se, assim, a discrepância entre o ano-calendário convencional e o tempo de translação da Terra em volta do Sol, o ano solar. A Terra demora aproximadamente 365,25 dias solares (1 ano trópical) para dar volta completa ao redor do Sol, enquanto o ano-calendário comum, por convenção, tem 365 dias solares. Portanto, sobram aproximadamente seis horas, uma quarta parte do dia a cada ano solar.

O ano é bissexto se o número do ano for divisível por 4, exceto se o ano for um “ano centenário”, terminando em duplo-zero. O ano terminado em 00 é bissexto, desde que divisível por 400. Exemplo: o ano de 2008 foi bissexto? Sim, pois 2008 é número divisível por 400. Outro exemplo: o ano de 1900 foi bissexto? Não. Apesar de 1900 ser número divisível por 4, termina em zero-zero. Assim, 1900 não é divisível por 400 e, portanto, não foi ano bissexto.

Essa particularidade provém de sutileza matemática: adotando-se “um ano bissexto a cada quatro anos” estamos “arredondando” o Ano Civil para 365,25 dias, mas na verdade o ano tropical tem 365,24219 dias. Ou seja, é necessário periodicamente não se ter um ano bissexto para que as coisas fiquem tão precisas quanto possível. Com a regra adotada, o ano passa a ter, em média, 365,2425 dias, o que é muito próximo de 365,24219. A pequena diferença passa a ser detectada a cada 3300 anos. Desse modo, provavelmente daqui a alguns séculos, os astrônomos de plantão decidirão que determinado ano não será bissexto.E, assim, será corrigido aquilo que consta como pequeno erro do calendário.

E, por fim, mas não em último lugar, ano que vem, em outubro, as campanhas políticas já estarão nas ruas, ganhando força, em direção ao poder, impregnadas com sem-número de mesquinharias e truques sujos, comportamento padrão na política. E dizer que, mesmo depois da vitória, há eleito que se recusa a se erguer da lama. Se, na república dos vegetais, fosse adotado esse padrão de conduta, as urtigas exilariam as rosas e os lírios.

Sem dúvidas.

Marcílio Dias

advogado vereador legislatura

2001/4 Exerceu a Presidência

da OAB Foi diretor da

Faeca Ex-diretor da

Escola Superior

de Advocacia da OAB

