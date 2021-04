OS TREVOSOS SE UNEM

A cultura espiritualista propaga que nestes tempos de banimento planetário, já predito na bíblia, todos se mostrarão como realmente são: os bons, os que estão em cima do muro e os maus. Cada egrégora mostrando a que nível de consciência pertence. Os inclinados ao bem comum, mesmo com as dificuldades que se lhes apresentam, conseguem manter equilíbrio mental, esperança e fé; os que estão em cima do muro, por desinteresse em esclarecerem-se, seguem suas verdades, relutam e apenas uns poucos, na última hora, conseguirão escolher o caminho do bem; os maus já são conhecidos. Como nas Leis do Criador ninguém é vítima, cada família tem os filhos, os pais e os irmãos que merecem. A juízo de valores, a cultura materialista implantada pelo Vaticano, esta perversa entidade, conseguiu alijar da individualidade humana o senso do espiritual e, na progressão do conhecimento acadêmico, com raras exceções, os diplomados de todas as áreas se envaidecem com um pretenso saber cultuando livros e textos e que, na mídia escrita, adicionam na subscrição destes textos extenso currículo. Para os leitores bem informados ou com um mínimo conteúdo de cultura espiritualista o cesto do lixo é o melhor caminho. A televisão agora banalizada por estes pretensos sábios que promovem a si próprios derramando nas mentes inocentes e incultas o verbo da dúvida, da incerteza, da divisão e do medo, tamanha a desconexão entre o certo e o errado, entre a justiça e a injustiça, entre o bem e o mal e que, na ausência da ética, nos impõem tamanha servidão. E não ousem contestar, pois a falência moral e financeira da nação é fruto desta elite cultural e política da direita, do centro e da esquerda que, ardilosamente agendada pelo PT, diga-se Foro de São Paulo, em cujo comando ainda está o comunista Fernando Henrique Cardoso. Toda esta elite trevosa, incluindo alguns governadores e prefeitos que desviaram os recursos do Governo Federal destinados ao combate da pandemia alterando o destino de milhões de brasileiros, receberá, no devido tempo em planetas primitivos, a devida colheita. A ousadia não tem limites e eis que Dória, Amoedo, Luciano Huck, Ciro Gomes, Mandetta e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinaram manifesto em favor da democracia para intimidar um justo alinhamento das Forças Armadas, reserva moral da nação. E o pior, a mídia podre mancomunada com a Nova Ordem Mundial, diga-se George Soros e assemelhados, tem o descaramento de apresentar esta gentalha como presidenciáveis. É necessário que, o povo se levante, primeiramente sobre si próprio refazendo suas energias na fé e na esperança e, segundamente, ter a convicção de que esta gente incluindo os onze togados, não têm o direito de tirar a nossa liberdade. Não ousem derrubar o presidente. Vamos aos quartéis. Aos políticos trevosos: não sejam idiotas, invistam no conhecimento como EXOPOLÍTICA (go- vernança secreta e oculta manipulando governos e políticos no mundo todo). Nossos inimigos são externos, são reptilianos com alta tecnologia de domínio planetário e mental. Existe ainda a máfia khazariana, mas esta, segundo a mídia já está nas mãos dos Tribunais Militares. Idiotas de todos os matizes, não prejudiquem os brasileiros, somos todos irmãos; pensem na Pátria, pensem neste belo planeta que nos dá abrigo, não se iludam com o poder, com o apenas ter. Não sejam idiotas. A realidade é bem outra.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL