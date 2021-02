OS TREVOSOS NÃO DESISTEM

Quer sejam os da esquerda, quer sejam os da direita. Circula nas redes sociais uma afirmação, supostamente dos comunistas petistas, que a integração socialista conseguiu derrubar o presidente Trump. Sintetizando: já derrubamos Trump. O que não é verdade. Diz a mídia que tal afirmação seria do Senhor José Dirceu. Demis Viana tem informação de que a Casa Branca está supostamente em reforma, que Biden não pode adentrá-la, que seus atos administrativos não constam do Diário Oficial, que Washington DC (distrito de Colúmbia) deixará de ser a capital, que os jornalistas honrados nunca assistiram nada igual e que o maior problema dos militares que comandam a nação é despertar os adormecidos contaminados pela mídia que engana e amedronta. Portanto, lá e cá tem muita gente viajando na maionese. Muitos acontecimentos virão. Por sua vez, a Nova Ordem Mundial, já bem conhecida, falida com a retirada de todo o ouro do Vaticano pelos militares do Pentágono e também militares da Rússia, mesmo sabendo que a batalha já está perdida, constroem suas armadilhas. Querem agora desestabilizar o governo de Putin insuflando milhares de ativistas sob o manto negro de vultosas somas. Estão sendo presos. Este é também um momento muito grave para a nação brasileira, pois, incalculável é a soma dos traidores da Pátria, tanto na Câmara quanto no Senado, como também no judiciário. Como também em nosso país idiotas e ervas daninhas não faltam, é preciso ter muito cuidado. Dia desses, um advogado, especialista em direito público, veiculou extensa peroração alinhavando na sua didática fatos que permeiam o cotidiano da administração pública sob a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Leis e artigos para embasar o seu vislumbre não faltaram. Li, de uma forma sucinta ou espaçada, como alguns textos merecem ser lidos e, de muita impertinência, dentre tantas outras, uma referencia aos gastos com leite condensado. A peroração, um esboço dos decaídos, arrematou condenando o governo Bolsonaro e seus assombros – um desgoverno. Pois bem: entrei na google e lá estava esse cidadão, advogado, que, há alguns anos, defendendo uma causa, foi condenado a mais de vinte anos de prisão. Recentemente ele se livrou da condenação. Estranho, não? É preciso dizer mais alguma coisa? Certeza eu tenho: trevosos e malignos, não queiram derrubar o governo honesto e competente de Jair Bolsonaro, democraticamente eleito, porque nossos militares não permitirão. Os comunistas jamais voltarão ao poder. Aliás, é muito atrevimento dessa classe de malignos persistirem no domínio de nações e do planeta. Felizmente este ano profundas mudanças no cenário mundial ocorrerão. Aguardemos, bons ventos já estão soprando.

José Luiz Ferreira

