O sobrevivente do holocausto dos belemitas

Jesus não deve ter morrido numa sexta-feira. E, sim, numa quarta-feira. É, poder-se-á dizer, simples questão aritmética. O dia e a noite têm, cada qual, doze horas. Os judeus dividiam — como o fazem até hoje — o dia em doze horas, do nascer ao pôr do sol. E a noite, do pôr do sol ao nascer do sol. Contemos, então, os dias e as noites em que Jesus esteve no coração da terra. Toda a noite de quarta-feira é um período. Todo o dia de quinta-feira é outro. Com a noite de quinta-feira, já teremos duas noites. Com o dia de sexta-feira, serão dois os dias. A noite de sexta-feira completa três noites. E, com o dia de sábado, serão três os dias. Na tarde de sábado, depois do pôr do sol, cumpridos três dias e três noites, como Ele havia predito — o Filho do Homem estaria três dias e três noites no coração da terra (Mateus, 12:40) —, Jesus saiu do sepulcro. Assim, o terceiro dia, aquele em que Jesus ressurgiu dos mortos, seria o sábado, dia que já foi consagrado como o Sábado de Aleluia.

Se contarmos o prazo em ré, não obteremos resultado diferente.

Detalhe digno de nota: Jesus não deve ter nascido no dia 25 de dezembro. Teria, segundo tradições antigas da comunidade cristã, nascido a 20 de maio. Para outros, a data de Seu nascimento foi 19 ou 20 de abril. Alguns autores afirmam que, no quinto século depois de Cristo, veio a ser escolhido, pela Comunidade de Roma, através de um Concílio, o dia 25 de dezembro. Outros autores dizem que a data de 25 de dezembro foi fixada pela Igreja no ano 525, sob o comando do Papa João I, para coincidir com as festas do Oriente e de Roma. Vinte e Cinco de dezembro era o dia do Solstício de Inverno, coincide com a data de comemoração do Dies Natalis Solis Invicti, a grande festa em honra ao deus Mithra.

Afinal, os grandes avatares — assim chamados os que eram considerados reencarnação de um deus —, nascidos de virgens, conhecidos como redentores, tinham por data de seus respectivos nascimentos o dia 25 de dezembro. No Egito, essa data era a de aniversário de vários deuses. Era o dia do parto de Ísis, a rainha do céu, esposa de Osíris, mãe de Hórus. O Salvador. Adônis, Hércules, Baco, os druidas são de 25 de dezembro..

Noutras publicações, ainda, encontramos a afirmação de que foi Júlio I, papa de 337 a 352, quem oficializou a data de 25 de dezembro para o nascimento de Jesus. O Dr. Werner Keller afirma que o dia 25 de dezembro, como dia de Natal, é mencionado historicamente, pela primeira vez, em 354 d.C, sob o Imperador Justiniano. O fato é que, por muitos séculos depois da época de Jesus, os Santos Padres da primitiva Igreja Cristã e outras eminentes autoridades eclesiásticas não conseguiram chegar a consenso quanto à exata data do nascimento de Jesus.

Jesus nasceu, no mínimo, no ano IV a.C. Herodes, o Grande, o homem de mente mórbida, apontado como o responsável pela degola dos inocentes, morreu no ano 4 a.C, Segundo vários historiadores — dentre os quais Plínio, o moço; Tácito; e Flávio Josefo, bem como Lucas e Mateus, evangelistas. Herodes faleceu no ano 4 a. C. Mateus diz expressamente (Mateus, 2:1) que Jesus nasceu ao tempo de Herodes, o Grande. Tanto é assim que Herodes mandou matar os pequeninos com o propósito de aí incluir Jesus. Assim, quando Herodes morreu, no ano 4 a.C., Jesus já havia nascido. Segundo esse mesmo evangelista. Maria, José e Jesus, somente retornaram do Egito, quando Herodes havia morrido. Em outras palavras, no ano 4 a.C. ou depois. Não antes. As crianças a serem mortas por ordem de Herodes tinham por limite superior de idade dois anos. Isso evidencia que, para Herodes, a criança a ser morta, Jesus, deveria ter, no máximo, dois anos de idade, eis que sua intenção era matá-Lo. Como se vê, Jesus, por ocasião da degola dos pequeninos, poderia ser recém-nascido ou ser uma criança com até dois anos de idade. É preciso considerar, ainda, que Herodes, ao decretar a matança em tela, poderia não estar em seu último ano de vida.Isto posto, para fins de estimativa, deve-se, no mínimo, retroceder ao ano 4 a.C. e pode-se chegar, aproximadamente, ao ano 7 a.C., para apontar o ano em que Jesus teria nascido.

Não há documentos a respeito.

Nada disso, entretanto, importa. O que importa é que o nascimento de Jesus, evento maravilhoso e de expressiva magnitude, seja sempre condignamente comemorado.

Marcílio Dias

Advogado

http://www.marciliodias.com

www.marciliodias.com

