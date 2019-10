O Samhain no Halloween

Apesar de ser forte a tradição nos Estados Unidos, ela não tem suas raízes naquele país, pois foi introduzida pelos imigrantes irlandeses durante o século 19. Acredita-se que suas origens remontem a uma antiga celebração celta chamada Samhain, realizada em uma era pré-cristã, há mais ou menos 2.500 anos. O Samhain (pronuncia-se ‘souen’ e significa ‘o fim do verão’) era um festival durante o qual o povo celta celebrava o fim do período de verão e se preparava para o início do inverno no hemisfério norte — ou seja, um período difícil para a obtenção de alimentos.

Mas o Samhain não está somente relacionado às questões agrícolas. De acordo com as tradições celtas, é nessa transição entre verão e inverno que, simbolicamente, ocorre a morte do Deus-Sol para que ele renasça do ventre da Deusa-Mãe. Os celtas não somente celebravam os ciclos de verão e inverno, mas também comemoravam a regeneração da terra.

A observação da morte e renascimento da natureza fazia com que os celtas refletissem também sobre a própria mortalidade do ser humano. Assim, paralelamente à observação dos ciclos climáticos, o Samhain tornou-se um período muito espiritual para esse povo. Eles entendiam que, assim como a natureza ‘morria’ para o inverno, o homem também poderia ‘matar’ velhos comportamentos para que novos surgissem e, dessa maneira, contribuir para evolução da própria alma. Não é à toa que esse período de transição entre estações ganhou uma conotação mágica e espiritual, a ponto de os celtas acreditarem que o Samhain também seria a fase mais propícia para o contato com o mundo dos mortos. Para os celtas, os vivos poderiam convidar seus entes queridos, já falecidos, durante o Samhain para se reunirem em torno de um belo banquete. À mesa, inclusive, eram disponibilizados assentos vazios para esses ‘convidados’, ao mesmo tempo em que eram realizados certos rituais para pacificar os espíritos e facilitar a comunicação com o outro mundo. Essa era, basicamente, a tradição da antiga religião do povo celta.

Hoje, pouco temos da essência original do Samhain quando celebramos o Halloween, não é mesmo? Porém, podemos aproveitar para nos reunirmos com amigos e celebrar a vida. Portanto, feliz Dia das Bruxas para você!

Edna Marta Oliveira

mestre em Letras

