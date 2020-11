O RECADO DAS URNAS

Os eleitores de Catanduva deram um recado bem claro nas urnas, em alto e bom tom, que estão saturados com o rumo político que a cidade seguia.

“Chacoalharam o pé da figueira” como se diz no linguajar popular e poucos se seguraram. Dos treze candidatos, três não tentaram a reeleição e, dos dez restantes, sete não subiram.

Duas mulheres, que há tempos não faziam parte do seleto grupo legislativo, não só venceram, como uma delas foi a mais votada da cidade.

E para fechar, na majoritária, algo inusitado. Um religioso, posição vista como distante do espaço político, venceu as eleições.

Renovação foi a palavra de ordem nos dois poderes.

Recado dado, o momento agora requer inteligência por parte dos novos eleitos e mais, capacidade de resiliência, em especial dos que ali ficaram, para ajustarem-se frente esta nova realidade imposta pela coletividade.

A realidade de que Catanduva parou no tempo e observa, atônita, o desenvolvimento de outras assemelhadas, foi fator decisivo para o resultado final. A comunidade se cansou da guerra que se instalou entre o legislativo e o executivo.

Até mesmo vereadores recém chegados com boa atuação na última legislatura foram medidos pela mesma régua de outros que há décadas norteavam a política feiticeira e ficaram longe de lograrem êxito.

O desalento político, enfim, se materializou.

Mas pouco adianta mudar os rostos se as atitudes não corresponderem. É preciso implementar uma nova forma de atuação, sobretudo, indo ao encontro dos anseios da população.

Contraditoriamente, será tarefa das mais ingratas e sublimes, convencer as pessoas de que é possível fazer a diferença. Que a pessoa humana, em todas as suas vertentes, seja o ponto de partida e final de todas e quaisquer discussões, sem vaidades e disputas.

Que tenhamos uma Catanduva verdadeiramente para todos, pois, a voz do povo é a voz de Deus.

Gleison Begalli

Professor, Cursilhista

e Rotariano.

