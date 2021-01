O QUE SE ESPERA DOS NOVOS PREFEITOS

Tivemos no dia primeiro de janeiro do ano em curso a posse dos novos prefeitos em todo o território Nacional e a experiência nos ensina que, para eleger um prefeito, por exemplo, é fazer uma escolha de extrema importância e de responsabilidade de cada gestor público municipal, já que o futuro da cidade recai sobre a imagem do prefeito, daquele que venceu o pleito eleitoral através das urnas eletrônicas.

Desde o primeiro dia da gestão do chefe do executivo municipal reina certa expectativa de como irá se conduzir, principalmente nos primeiros meses com iniciativas que correspondam aos anseios da população, entre elas, o atendimento indispensável a todos que dependem dos serviços da saúde pública, segurança, educação e habitação, quatro aspectos fundamentais que servem de base para avaliar o desempenho de um prefeito.

Sabemos que o prefeito é a autoridade máxima na estrutura administrativa do Poder Executivo do município e, nessas condições, ele tem o dever de cumprir as atribuições previstas na Constituição Federal de 1.988, definindo com precisão de que forma serão aplicados os recursos provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo estado e pela União, especialmente o Fundo de Participação dos Municípios.

A aplicação desses recursos deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal ( Lei Complementar n°. 101/2000 e ao que for afixado à lei orçamentária anual do município proposta pelo prefeito e votada pelos vereadores que representam o Poder Legislativo municipal em obediência aos princípios que definem esse aspecto.

Destaca-se que no cenário atual dos mandatos de prefeitos, salvo se houver alguma modificação através do Congresso Nacional, o período de quatro anos exige do chefe do Executivo Municipal zelar pela boa administração da cidade, realizando a gestão da coisa pública, além de exercer o controle do erário público, planejar e concretizar obras, sejam da construção civil ou da área social.

Sabemos também que o prefeito não administra sozinho, já que depende de um bom assessoramento, principalmente dos secretários, cada um desempenando sua função, além do apoio político dos vereadores, assim como de outras esferas governamentais, ou seja, dos governos estadual e Federal. Nessas condições, sabemos que a ajuda desses dois últimos acontece por meio de repasses de verbas e auxílios de toda a natureza.

Temos conhecimento de que é dever dos prefeitos desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, além de proteger o patrimônio histórico-cultural do município, além de outras inúmeras funções pertinentes ao andamento da própria máquina administrativa com toda a sua eficácia neste campo de gerir os negócios públicos de cada município.

Afinal, o que se espera de um novo prefeito? Espera-se em primeiro lugar fidelidade ao seu povo. Essa fidelidade se expressa principalmente no cumprimento do programa de governo, obras e ações com que ele se comprometeu para a cidade durante a campanha desenvolvida ao longo de um tempo mais reduzido do que nas campanhas anteriores em função dos problemas da Covid-19.

Torna-se importante dar cumprimento ao programa de ação que explicitou nos diálogos que manteve por ocasião da campanha, o que é tradicional nos dias de hoje e que se estende ao longo dos anos, porém, com alguma inovação, que é o contato direto com populares e munícipes, a exemplo do que acontece com os candidatos ao governo do estado e da União.

Em segundo lugar, espera-se de um bom prefeito capacidade aliada a um mínimo de experiência administrativa, liderança política, bom conhecimento dos assuntos contemporâneos da cidade, além do equilíbrio no enfrentamento de possíveis conflitos e crises, adotando uma postura compatível com os bons princípios da política em toda a sua extensão, usando métodos que correspondam aos tempos modernos de um mundo moderno.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@bol.com.br

