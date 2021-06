O papel do compliance na prevenção de conflitos trabalhistas

A maioria dos empregos no Brasil é oferecida por Micro e Pequenas Empresas, sendo estimado que empregam mais da metade dos trabalhadores assalariados, a demonstrar sua imprescindibilidade à economia brasileira.

Todavia, ao mesmo tempo, muitas destas empresas têm dificuldades no que diz respeito ao cumprimento da legislação trabalhista, devido à complexidade das leis e normas sobre o assunto, além da ausência de assessoria preventiva adequada.

Esta dificuldade acaba por originar um verdadeiro passivo oculto, pois com o descumprimento da legislação trabalhista, a empresa vai acumulando dívidas que, quando menos esperar, poderão ser cobradas judicialmente, com acréscimo de juros, correção monetária e demais multas, podendo até mesmo, em casos extremos, inviabilizar o próprio negócio.

Isso ocorre porque há uma premissa, subjacente e equivocada, de que o desatendimento à legislação trabalhista seria mais vantajoso aos objetivos do empresário. Em um primeiro momento, deixar de arcar com os encargos trabalhistas corroboraria para os fins maiores de qualquer negócio: perenidade e lucratividade.

A falta de registro de um funcionário é levada a cabo, imaginando-se que está economizando, quando em realidade representa o descumprimento doloso da lei. Mas há situações em que não há má-fé. A compensação de horas trabalhadas simplesmente não é feita por desconhecimento acerca de seus procedimentos e registros, ou mesmo se equivoca na elaboração de contratos específicos, como a de um trabalho temporário ou de jornada parcial.

Neste cenário mostra-se necessária a assessoria profissional para prevenção destes problemas, com a aplicação do chamado compliance, que, em resumo, é o conjunto de medidas voltados ao efetivo cumprimento da legislação, para prevenir conflitos e custos desnecessários à empresas, além de promover uma mudança cultural no negócio, possibilitando o seu crescimento sustentável.

Vale lembrar que o compliance não é voltado apenas aos pagamentos de verbas básicas devidas aos empregados, mas também todo ajuste nos processos seletivos, nos contratos de trabalho e no ambiente de trabalho, para que não ocorram danos, como acidentes, conflitos, assédios e as indenizações decorrentes.

Mesmo empresas que pagam os direitos trabalhistas corretamente devem se preocupar com tais riscos, pois às vezes um conflito entre funcionários, ou problemas no ambiente de trabalho, podem gerar custos para além das verbas comuns, podendo até resvalar para a responsabilização em outros campos do Direito.

Também é um dever do empregador a diminuição dos riscos laborais, conforme regras previstas nas Normas Regulamentadoras do Governo Federal. O atendimento a estas normas reduz, também, o valor de eventuais condenações ou pagamento de adicionais, tais como a insalubridade.

Ao mesmo tempo verifica-se que, quando uma empresa descumpre direitos trabalhistas, toda sociedade perde, já que seus funcionários não terão seus rendimentos adequados, diminuindo sua possibilidade de consumo perante outros estabelecimentos, além de representar evidente concorrência desleal.

Portanto, a assessoria especializada é muito importante para as Micro e Pequenas empresas, já que evita custos desnecessários, ao mesmo tempo em que se promove a prevenção a conflitos trabalhistas e o crescimento sustentável do negócio.

Augusto Martinez Perez Filho

Doutor em Direito e professor no Programa de Mestrado Profissional em Direito e Gestão de Conflitos da Universidade de Araraquara – UNIARA. Advogado.

Evandro de Oliveira Tinti

Mestrando em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Araraquara – UNIARA. Advogado.

