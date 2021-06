O OUTRO LADO DAS DROGAS

Conhecemos bem alguns motivos que podem levar um indivíduo a fazer uso de drogas: miséria, pobreza, solidão, abandono, maus tratos, riqueza, preguiça, educação familiar, escolaridade, depressão, fora outros, na direção dos quais a psiquiatria moderna reluta em dar os primeiros passos. Refiro-me à individualidade “alma” no paradigma quântico evolutivo. Na pobreza, a incidência constatada se justifica e, diz a boa cultura que é preciso prevenir erradicando a miséria. E na riqueza? Onde está a causa da enorme incidência de uso de drogas? É evidente que só a condição financeira não remove todos os obstáculos para fazer de um indivíduo um bom cidadão. A didática pedagógica preceitua que o comportamento fraternal dos pais é o alicerce fundamental para o caminho do êxito na empreitada educativa – respeito, carinho, entrelaçamento familiar, postura de voz, enfim, disciplina, na expressão mais pura do termo. Depois vem a escola para regar com os ingredientes do conhecimento a semente previamente preparada. Uma simbiose perfeita – família e escola – quando a semente é de boa qualidade. Fiz este introito, prezado leitor, para afirmar que sementes boas, regulares e de péssima qualidade existem em todos os níveis sociais. Nos dias de hoje, no meu modo de ver, proporcionalmente há mais sementes boas nas classes pobre e média do que nas classes mais abastadas. Enquanto os acadêmicos não visualizarem o ser humano como espírito eterno estudando a sua configuração quântica e todas as suas realizações de aprendizado e comprometimento físico e emocional, pouco serão os progressos. Em cada existência corpórea a alma pode evoluir ou estacionar, pode resolver problemas anteriores, como também construir outros, portanto, novos estados psíquico-patológicos se apresentam sem que a medicina, materialista que é, tenha condições de equacioná-las. Acontece, porém, que a sociedade despreza a didática das vidas sucessivas e é justamente nesse esboço que grande parte dos viciados e dos casos de depressão se justifica. Para a depressão, a melhor terapia é o envolvimento ocupacional com entidades assistenciais não importando o rótulo religioso. Voltando aos usuários de drogas, as consequências são terríveis. Primeiro porque ele passa a fazer parte de grupos de espíritos desencarnados que também se beneficiam das emanações químicas da droga. O poder de destruição das drogas é tão forte que, no ato do uso expulsa, temporariamente, o espírito para fora do corpo físico causando uma sensação de leveza e alienação. Uma simbiose perfeita: compartilhamento entre encarnados e desencarnados, ou seja, quem está deste lado da vida com quem está do outro lado. É mole? A degeneração do corpo físico alcança também o corpo espiritual, pois, cada célula comprometida contagia também a célula do corpo matriz. Toda deficiência física tem uma causa. Cada um de nós responde pelos seus erros e pelo corpo matriz que trazemos, em constante evolução, através, sabe Deus, de quantos e quantos milênios. Cabe ainda salientar que esse envolvimento, depois da morte do corpo físico, projeta o espírito nas mãos de entidades vampirescas que vão sugar no corpo astral as poucas energias que lhe restaram. Neste cometimento, a hierarquia dos trevosos é sempre respeitada, pois, os chefes estão sempre em primeiro lugar. E ái de quem não obedecer! Evidentemente que inúmeros casos não têm esse desfecho. A condição meritória da ajuda se faz presente sempre que o necessitado for merecedor. Quem utiliza drogas é bom que saiba: “Se no plano material ele for um trapo, no plano espiritual, além de trapo, será uma presa fácil nas mãos de entidades tenebrosas”. Para que se tenha uma idéia, basta conferir os métodos utilizados pelos chefões de carne e osso que a mídia propaga. Não é difícil deduzir que um ser humano que tenha maltratado o corpo físico e, por conseqüência, a própria alma com a sua estrutura modeladora, dificilmente terá na sua próxima existência, uma saúde perfeita. A patogenia clínica busca a origem das doenças sem se dar conta das sutilezas da alma. E saber que noventa e cinco por cento da população do planeta cresce desconhecendo a interferência dos espíritos no campo mental das pessoas – é lamentável. E motivos não faltam, basta analisar as injustiças cometidas e conflitos de toda ordem. Fiz esse arrazoado com o objetivo de informar a uma parcela da sociedade que se modela nas prescrições da ciência acadêmica e, muitas das vezes, por orgulho perde excelentes oportunidades de aprendizado e solução.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta.

Email: jlmirria@gmail.com

Procontabil Assessoria

Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL