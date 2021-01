O mercado imobiliário e o efeito pandemia

Trabalhar home office, brincar com os filhos e manter o animal de estimação em poucos metros quadrados foram, e continuam sendo, desafios para milhares de pessoas. A pandemia da Covid-19 trouxe um novo sentido à palavra “morar” e o mercado imobiliário sentiu e precisou se ajustar rapidamente diante dessa e de outras necessidades.

Pesquisa recente realizada pela Imovelweb apontou mudanças na preferência do consumidor na busca por imóveis. Segundo os dados, 25% dos consumidores sentem falta de um quintal ou uma varanda. Isso reforça a nova conotação para o morar, já que as pessoas mudaram a percepção sobre os espaços em que vivem com a família.

O mercado imobiliário, assim como tantos outros, rapidamente se adaptou a essa nova realidade. Sem dúvida um grande desafio. Muitos lançamentos foram adiados para que os projetos pudessem ser revistos e adaptados as novas exigências dos consumidores.

Condomínios de casas e apartamentos preveem agora facilidades e espaços multiuso para que as pessoas possam trabalhar com conforto no formato home office. Não que eles não existissem antes, mas agora ganharam muito mais destaque.

Além disso, quintais, varanda maiores, hortas comunitárias, pomares, espaços verdes e áreas de convivência que permitem a prática de exercícios e o lazer da família a poucos passos são fatores decisivo na escolha de um empreendimento.

Voltamos nosso olhar com muito mais atenção para nós e para nossa família. Para viver bem, ter mais tempo com os filhos, espaços agradáveis para relaxar e ler um bom livro.

O mercado imobiliário está pronto e as expectativas são positivas para 2021. A facilidade dos financiamentos e a manutenção das taxas com juros baixos aquecem ainda mais o setor e contribuem para a realização do desejo das famílias que buscam um lugar para viver melhor.

Bruno Malvezi

diretor-executivo do Grupo Impper. Formado pela Impperial Empreendimentos, ImpperVendas e ImpperTech, o Grupo Impper oferece casas prontas em condomínios fechados, terrenos em loteamentos abertos e fechados e loteamentos industriais, além de linha de crédito própria a clientes e investidores e projetos para construção de casas em seus loteamentos. A empresa atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

