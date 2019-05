O Medo do Inferno

Segundo o Catecismo da Igreja Católica (Cf. 1033-1035) O Inferno “consiste na condenação eterna daqueles que, por escolha livre, morrem em pecado mortal. A pena principal do inferno é a eterna separação de Deus, o único em quem o homem encontra a vida e a felicidade para a qual foi criado, e pela qual aspira. Cristo exprime esta realidade com as palavras: «Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno» (Mt 25, 41). E nos números 1036-1037 mostra que a existência do inferno não nega a bondade de Deus: “Deus, apesar de querer «que todos venham a se converter» (2Ped 3,9), tendo criado o homem livre e responsável, respeita as suas decisões. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus se, até ao momento da própria morte, persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. São Francisco de Sales, ainda jovem, atormentado por forte tentação, tomado pelo desânimo, chegou a convencer-se que estava condenado ao inferno. Torturava-o o pensamento de ter que ficar separado de Deus e de Nossa Senhora por toda a eternidade, a ponto de chorar até o soluço. Um dia orou diante da imagem da Virgem Maria pedindo que lhe tirasse essa tentação que tanto o atormentava e assim concluiu sua oração: “se devo odiar a Deus eternamente no inferno, suplico-vos uma coisa: obtende-me pelo menos a graça de amá-lo de todo o meu coração nesta terra”. Esta oração o libertou de seu tormento. A Bíblia fala do fogo do inferno. O fogo do inferno é o ódio. O coração humano foi feito para o amor. Se ele não se incendiar deste fogo será consumido pelo seu contrário: o ódio. Amor e ódio são opostos, mas muito próximos por terem a mesma fonte. Na consumação de nossa existência teremos nosso ser incendiado ou pelo amor ou pelo ódio. O ódio é força-fogo de destruição, é ranger de dentes, é verme que corrói sem fim por dentro, sem, contudo, poder destruir, aniquilar. Enquanto estamos em história vamos, pelas decisões de nossa liberdade, configurando nosso ser, transformando-nos progressivamente naquilo que é objeto de nossa escolha fundamental. A escolha se dá entre fazer da vida oferecimento ou enclausurar-se no próprio ego. Persistir nessa escolha, aprofundada pelas pequenas ou grandes decisões de cada dia, definirá nosso destino final. No tempo desta vida é sempre possível mudar a direção. Ë possível a conversão ao bem como é possível o voltar-se para o mal. A conversão é graça. A perversão é desgraça. A morte é momento decisivo no processo da vida. É de se esperar que, quem procurou viver no oferecimento, faça desse momento a entrega total da própria vida a Deus. Este entra na posse eterna da felicidade plena, na visão face a face. Quem gastou o tempo dessa existência voltado sobre si mesmo, agarrado a este mundo, desconhecendo o apelo de Deus e as necessidades do próximo, poderá, diante da inevitabilidade da morte, da percepção de sua chegada, entrar em desespero e encher-se de ódio. Ódio a si mesmo – desejo de se autodestruir -, ódio a Deus e ódio a todo existente. Feito nosso coração para o amor, não nos é possível segurar a força que o move. Ou se torna amor ou converte-se finalmente em ódio eterno. A real possibilidade do inferno para cada pessoa é conseqüência disso: o ser humano, em sua liberdade, pode recusar o bem, pode recusar o próprio Deus, bem supremo. O Inferno, segundo a revelação cristã existe: seus primeiros habitantes, são os anjos que recusaram reconhecer Deus como o Senhor de suas existências. Faz parte da psicologia daquele que está mergulhado no ódio o prazer de ver outros tomados pela mesma desgraça. Não fica inativo. De seu ser emana permanentemente sobre os outros uma força de destruição ainda que disfarçada com as cores da sedução. Para constatar essa verdade basta ler nos evangelhos sinóticos as propostas diabólicas do tentador a Jesus. Existe uma atmosfera de pecado que perpassa toda a história. Donde a necessidade da oração e da vigilância. Falta muito no mundo de hoje o temor de Deus, dom do Espírito Santo. O temor de Deus não é medo de Deus, mas o primeiro fruto da experiência de seu amor e de sua presença. Volte o leitor ao início de nossa reflexão e veja o que é o temor de Deus na experiência de são Francisco de Sales. Quando alguém não tem o senso do limite, dizendo tudo o que lhe vem na cabeça e inescrupulosamente peca e se envaidece de seu pecado, como sói acontecer com frequência em nosso mundo, o povo diz: “este não tem temor a Deus”. O temor de Deus é uma atitude de respeito e de reverência a Deus, três vezes Santo. É a consciência de ser criatura, a experiência de ser pecador, diante da majestade e da santidade de Deus e do infinito amor com que Ele nos ama. “O temor de Deus é o início da sabedoria” (Prov 1,7), precisamente porque ele é a raiz da mais profunda humildade. Ame a Deus e fuja do pecado!.

Dom Eduardo