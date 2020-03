Propaga a literatura espiritualista que os tempos são chegados. Os homens precisam despertar e compreenderem que nosso planeta é uma minúscula referência na imensidão sideral. Humanidades outras dormitam no universo. As que semeiam vidas, acolhem e ensinam e as que desobedecem as Leis do Criador; a nossa é uma delas. As religiões constituem um mal necessário, uma espécie de cartilha para início de exercício e compreensão de realidades mais profundas. Alguém ainda duvida que todas elas exercem o domínio das massas? De fato nos prestamos, por longos milênios, a uma severa obediência. E não é só das religiões! Também da mídia, em todas as áreas. Por isso a incultura persiste. Eis o domínio que ainda impera neste planeta! Estamos em sono profundo. Recusamos informação. Ela exige reflexão, raciocínio, e isso cansa os neurônios da alma. Eu disse: da alma e não do cérebro físico. Eis o primeiro paradigma. Em seguida vem a física quântica, digamos o Laboratório do Criador, pois tudo é onda vibratória. Milhões de galáxias. Bilhões de humanidades de todos os tipos físicos, hierárquicos e tecnológicos. E nós aqui, emburrados e pretensos, nos matando uns aos outros. Fiz este introito para afirmar que o nosso mundo está por demais bagunçado. Do pouco que sei, afirmo que noventa por cento dos espíritos trevosos que, nos seus laboratórios abaixo da crosta, comandavam ações no plano físico, já foram retirados e banidos. Operação concluída em julho de 2019. O restante caminha no compasso de outras previsões. Por isso, a contra parte física, diga-se políticos e agentes dominadores, se debatem para tentar reverter a situação. Entretanto, de nada adiantará, pois a ordem vem de cima. Hierarquias espirituais e físicas comandam o grande processo de banimento de dois terços da humanidade, desde o homem mais simples ao mais poderoso. Ninguém escapará, salvo se as vibrações do pensamento ou DNA da alma estiverem em nível de equilíbrio. Quando se raciocina como individualidade espiritual, fica mais fácil compreender realidades mais profundas e quando se raciocina com o cérebro físico, fica-se adstrito à terceira dimensão, pois tudo é material. Busquemos o óbvio: oito bilhões de habitantes em corpo físico sugere oito bilhões de almas ou oito bilhões de micro computadores ligados á Mente do Criador, afinal, somos partículas Dele em evolução. Nas premissas da tecnologia os computadores se comunicam e as tarefas, á distancia, se realizam. Ora, nas premissas do Criador, as ondas de altíssima vibração alcançam as mentes dos homens e espíritos desejosos de conhecimento e libertação. É esse processo que, a conta gotas, eleva o nível de consciência do pensamento coletivo. Tão só por isso, as hostes do mal, e são muitas, se digladiam para sobreviverem. O PT, PSOL, PC do B, PDT e similares são exemplos gritantes. A deputada Beth Sahão, é uma representante das hostes trevosas. É Cumpanheira de Lula, Zé Dirceu, Dilma, Gleisi Hoffmann e também é defensora do ditador e assassino Maduro da Venezuela. Circula nas redes sociais uma gravação e seu nome aparece em pequena placa como Beth Lula Sahão – Deputada Estadual – PT – SP. A imagem é nítida e a voz é incisiva: “este ato aqui é um ato de luta, é um ato de resistência e nós conclamamos a todos para participarem conosco e não se encerra hoje ás dezessete horas, pelo contrário, a luta é clara, a luta continua, vamos em frente, agradecemos a presença de todos e temos certeza que juntos seremos mais fortes. Ergue o braço esquerdo e em voz determinante grita por quatro vezes: Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre.” Sou de opinião que os homens que amam Catanduva devem interferir no número de candidatos a prefeito, pois os eleitores menos esclarecidos não pensam. Creio que me faço entender.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmrria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL