O futuro do sono e a revolução de um mercado bilionário

Por anos, muitos setores se mantiveram seguindo um mesmo modelo padronizado, como é o caso do mercado de colchões. A forma de “vender bons sonhos” tinha um formato previsível: espaços majoritariamente brancos e consultores vestidos de jaleco. Apesar dessa ser uma tentativa válida de atribuir credibilidade científica ao produto, mudanças no comportamento de consumo fizeram com que isso se perdesse no tempo.

A aquisição de um colchão ou de qualquer outro item relacionado ao sono é vista hoje diferente de como era há alguns anos. Atualmente, há uma forte tendência de priorização pelo bem-estar por parte do consumidor. Não à toa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 45% da população mundial tem alguma dificuldade para dormir, reflexo de rotinas mais corridas, estresse, ansiedade e diversos outros fatores sociais e emocionais.

Diante desse cenário, a indústria do sono passou por uma transformação nos últimos anos. É notória a grande oferta de produtos, que unem tecnologia, inovação e saúde para solucionar um problema mundial. Para se ter uma ideia, o mercado movimentou, globalmente, mais de R﹩ 360 bilhões em 2019, segundo pesquisa da consultoria MarketData Forecast.

Hoje, cada vez mais a população busca por serviços e produtos personalizados, os quais levam em consideração a característica do sono de cada um. Isso tem contribuído para uma reformulação no que diz respeito também a experiência de consumo. Agora é possível fazer uma análise completa do perfil de cada um dos clientes, indicar produtos que fazem mais sentido para as suas necessidades e garantir uma entrega mais eficiente.

Com essa revolução no mercado, a expectativa é que ainda tenha potencial para causar impactos inimagináveis para o bem-estar da população. E o cenário é positivo para apostar nisso, uma vez que o setor deve crescer mais de 6% ao ano até 2024, e movimentar mais US﹩ 100 bilhões de dólares até lá, ainda segundo a MarketData Forecast.

Rafael Moura

fundador e CEO da I wanna sleep, Retail Tech focada em sono e relaxamento.

