O DESTINO DA HUMANIDADE É EVOLUIR

Você já pensou o que isso representa e quais são os valores que a nossa alma agrega? Já chegou ao seu conhecimento que somos partículas do Criador? O seu pet, seu gato, pássaro, enfim, todos os animais o são também. Inclusive os peçonhentos. Todos nós estamos evoluindo inclusive os milhões de bactérias que hospedamos em nosso corpo físico. Todos têm um principio espiritual em evolução, inclusive as árvores. O próprio planeta é um ser vivo, entretanto o maltratamos e poluímos. Alguém de nós gostaria que o próprio corpo fosse besuntado com pesticidas? Claro que não. O planeta também. Mares e rios poluídos, experimentos atômicos detonados dentro e fora. Estamos colhendo pela hostil semeadura. É um triste estágio o nosso. Vivemos para comer, beber, dormir, procriar e amontoar para a velhice física. Criamos uma realidade que não condiz com a verdade, pois a ordem vem de fontes dominadoras conjugadas, internas e externas, diga-se alienígenas: governos, famílias de grande poder, Igreja, ONU, mídias, laboratórios, sistema financeiro, etc. etc. Adão e Eva, o pecado original, o santo padre, o milagre, o papado, enfim cada pessoa cria a sua realidade. Até quando viveremos tanta mentira? A ruptura já está acontecendo e vem no tempo certo, e tudo conjugado com a espiritualidade maior. Os cataclismos devem desempenhar importante papel na ruptura do sistema. Eles causarão a falência das seguradoras e virá um efeito dominó com bancos e mercado de ações. O colapso é necessário para reconduzir a humanidade no caminho da união e da fraternidade. Dias difíceis virão e as pessoas menos informadas ficarão perplexas. O paradigma precisar ser mudado. Bilhões de humanidades vivem melhor em todo o universo e é chegada a hora da grande mudança. Gradativamente os povos da Terra deixarão as ilusões da vida na terceira dimensão que premia o corpo físico em detrimento da alma. A fre-quência vibratória imposta pelos engenheiros siderais interfere no DNA que vibra em cada célula, em cada molécula da matriz espiritual fazendo com que a humanidade, que aqui renascer, mude todos os seus hábitos. É desta forma que passaremos de planeta de sofrimento para planeta de regeneração. A astronomia já mapeou perto de cem milhões de galáxias e calcula que só na nossa galáxia (via láctea) tem mais de cem bilhões de estrelas. O homem comum não faz ideia do quanto somos influenciados por conceitos predicados como verdades absolutas. E cremos sem sequer questionarmos. A administração espiritual através dos criadores primordiais planejam antecipadamente a criação e evolução das humanidades planetárias. Cada sistema solar tem a sua hierarquia administrativa e cada planeta tem o seu comando planetário igualmente hierarquizado. Pelo que somos, incultos em questões de macrocosmo, fadados ao conceito de céu e inferno, fica mesmo difícil dar um pequeno salto evolutivo na construção da individualidade espiritual. Bem e mal são escolhas ou experiências que se perdem nas noites do tempo. É desta forma que evoluímos. Não há outra. É bem verdade que hierarquias dominadoras se infiltram em todos os seguimentos culturais, mas estes também fazem parte do processo da criação. Felizmente, a equidade nas Leis do Criador, que se resume em “ação e reação”, corrige também nas noites do tempo todos os desmandos cometidos. Como se vê é preciso adquirir informação para compreender a dinâmica do universo. Há muitas civilizações más no universo e nós somos um bom exemplo: matamos uns aos outros, jogamos bomba no quintal do vizinho, muitos são simpatizantes de regimes ditatoriais, temos um seis a cinco no STF e milhares de defensores de bandidos contumazes. Enquanto a esperteza de alguns seguimentos sociais ditarem privilégios, a desigualdade continuará. Como aceitar que um juiz receba, em um mês, um milhão de reais como verbas constituídas? Uma vergonha. Se classes esclarecidas permitem exemplos aberrantes, o que esperar de uma parcela da sociedade que não tem escolaridade e emprego? É preciso mudar. Quanto mais constantes forem as ações do homem em beneficio do bem comum, mais depressa o nível de consciência se expande gerando equilíbrio e paz social. Temos que dominar nossos medos, nosso instinto de ganância e nosso individualismo. Temos que nos somarmos para crescer e criar. Há civilizações alienígenas com tecnologia avançada que colonizam planetas e civilizações nascentes. Se você não acredita, prezado leitor, o problema é seu. Nem por isso o universo deixa de seguir a sua dinâmica. Estamos bem amadurecidos para compreendermos que Deus não é uma individualidade material. Entendo que o Criador é uma individualidade quântica, uma energia quântica. Tudo o que existe no universo, que se materializa no universo, provém DELE. Para concluir este arrazoado convém afirmar que todas as elites dominadoras estão com os seus dias contados em nosso planeta, principalmente as elites religiosas. No ocidente, diga-se a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, principal pilar da hierarquia do deus Amon oriundo do antigo Egito. Este articulista fazia parte dessa corja de sacerdotes ricos e dominadores. É preciso dizer mais alguma coisa? Cuidemo-nos para que possamos merecer a dádiva de renascer neste orbe. Entretanto, diz a bíblia que dois terços serão banidos para orbes inferiores. E que haverá choro e ranger de dentes. Pensemos nisso.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta.

Email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL