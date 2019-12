O DESALENTO POLÍTICO CATANDUVENSE

Catanduva vivencia o pior momento político da sua história. A animosidade entre os poderes, está, forçosamente, retroagindo o desenvolvimento de uma cidade que deveria servir de referência para o Brasil. Vejamos: Possuímos escolas e faculdades públicas e privadas de qualidade, centros técnicos/profissionalizantes, Instituto Federal e unidades do “Sistema S”.

Uma das principais rodovias do país corta nossas terras, além de outras vias secundárias que servem para escoar com facilidade nossa produção, destacando ainda nosso aeroporto que, também, é escola para pilotos.

O agronegócio que, apesar da quase totalidade monocultura canavieira, movimenta inúmeras fábricas, sendo sua produção totalmente absorvida, gerando milhares de empregos e renda. Café, ventiladores e diversificado parque, complementam nossa estrutura industrial.

Nosso comércio é mola motriz, atraindo consumidores de, ao menos, vinte cidades vizinhas, incluindo shopping, galeria popular e franquias de inúmeras marcas. Temos também variada rede de restaurantes, lanchonetes e bares.

Quatro hospitais, inúmeras clínicas médicas e de reabilitação, unidade de queimados, Hospital de Câncer, Faculdade de Medicina, laboratórios e médicos especialistas em praticamente todas as áreas, fazem de Catanduva um polo regional na área da saúde.

E, entre tantos quesitos elencados e outros culposamente esquecidos, temos um povo batalhador, honesto, íntegro e inovador. Ingredientes mais do que suficientes para um município pujante, visto que estamos localizados no mais rico ente federativo do Brasil.

Com tantas virtudes e pontos positivos, temos a obrigação de continuamente galgar postos na íngreme escalada do desenvolvimento.

Em épocas de crise, como o que vivemos, precisamos de muito trabalho, harmonia e, sobretudo, criatividade e inovação. É necessário fazer mais, com menos e caminhar de mãos dadas com o Governo do Estado e Federal.

E, inacreditavelmente, estamos assistindo uma verdadeira queda-de-braço, energia sendo dispensada para disputas políticas que só servem para atravancar o desenvolvimento da cidade.

Não podemos, enquanto sociedade, admitir que as decisões que norteiam os rumos de nossas vidas, o presente e o futuro de todos, sejam tomadas em detrimento dos verdadeiros valores da administração pública. Catanduva merece mais…

Gleison Begalli

Professor do Colégio São Mateus. Presidente do Rotary Norte e do Clube de Xadrez de Catanduva

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL