O antigo Mercado Municipal

Dizer que tínhamos um Mercado Municipal, ai pela década de 1950 a 1960, seria uma utopia.

O que poderíamos chamar de uma feira livre, ficava localizado ali na confluência da rua Brasil, esquina com avenida São Domingos, onde localiza-se o prédio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Esse comercio era realizado normalmente aos domingos pela manhã, naquele espaço, onde o mesmo era desprovido de quaisquer tipos de instalações mais adequadas, como as que existem hoje no Mercado Publico Municipal da rua Maranhão.

As mercadorias eram expostas ao ar livre sobre caixotes de madeira que também era de propriedade dos comerciantes, enfileirando-se ao longo daquele terreno, deixando sempre espaço entre uma bancada e outra, para que as pessoas pudessem circular fazendo suas compras. Eram mercadorias constituídas de frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, café em grão, pois era comum as famílias possuírem um torrado para torrar seu próprio café, assim como moê-lo em seus moinhos específicos para esse fim e que também era comum em todos os lares. Na sequência da venda dessas mercadorias também vendiam-se queijos , galinhas, ovos e todos os derivados de aves.

Há de se dizer que esses produtos eram quase orgânicos naturais, pois nessa época não se utilizava de nenhum defensivo agrícola, como é muito comum hoje em dia.

Esses produtores que vinham de todos os recantos da cidade e de toda a região, transportavam essas mercadorias em pequenas carroças, atreladas a animais, que durante a feira ficavam estacionados em fileiras ali pela av, São Domingos, até poderem retornar aos seus domicílios.

Com o passar dos anos foi construido o Mercado Municipal que citamos acima, que a principio continuava atendendo toda a população, mas que com o advento dos supermercados, trazendo todas as variedades e produtos oferecidos pelas industrias, facilitando a vida das senhoras donas de casa, fez com que o mercado municipal fosse ficando obsoleto, pois hoje é uma triste lembrança do que representou no passado.

Antoninho Casseti

é corretor de seguros