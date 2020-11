Ao chegarmos neste período do ano, nos deparamos com uma série de piadas relacionadas ao Novembro Azul. Inúmeras caricaturas aparecem e fazem com que muitos homens, já cheios de preconceitos, fujam ainda mais dos serviços de saúde. Porém, nem só de próstata vive o homem.

Analisando as principais causas de mortalidade masculina no Brasil, antes do câncer de próstata encontramos uma série de situações que devem ser comentadas. Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Causas externas (Acidentes e homicídios) estão entre as principais causas de morte de homens em nosso país. Ou seja, não basta somente focar no Câncer de próstata. Muitas outras situações são plausíveis de nossa atenção. Dessa forma, é importante salientarmos as variadas formas de prevenção de doenças e de promoção de saúde para uma vida saudável para o homem.

Primeiramente é vital a discussão do conceito de checkup. Maioria dos pacientes acreditam que fazendo exames periódicos estarão realizando “prevenção”. Na verdade, a realização de exames, desde que baseado em evidência científica, poderá trazer um diagnóstico precoce de alguma doença. Isto não é prevenir. É antecipar-se. Então o que devemos fazer para nos prevenir de doenças?

Alguns pontos são cruciais nesse embate. Os principais itens a serem inseridos neste rol de prevenção são: Alimentação saudável e a prática de atividade física. Além disso, o combate ao consumo de bebidas alcoólicas e de cigarros, faz parte do rol de ações essenciais no trabalho preventivo aos homens. O conjunto desses itens ajuda a diminuir significativamente as chances de adoecimento e morte de indivíduos do sexo masculino.

Assim, pedimos a conscientização dos homens em relação a própria saúde. O Novembro Azul é um marco anual para o cuidado masculino. Entretanto, a saúde não escolhe mês para adoecer. É necessária uma vigília contínua para que possamos ter uma vida saudável e evitarmos transtornos indesejáveis. O recado a todos os homens fica aqui registrado. Não fuja do médico. Não é só sua próstata que precisa de cuidados.

João Marcelo Porcionato

Médico de Família e Mestre e Doutor em Saúde Pública

