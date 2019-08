No mundo do faz de conta

O Grupo dos Sete (G7) é um grupo internacional, composto pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, o Canadá e União Européia. No âmbito dessa unidade, há, para combater a lavagem de dinheiro, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) —— Financial Action Task Force (FATF), em Inglês; ou GAFI/Grupe d’Action Financière, em Francês. É o principal órgão de combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (GAFI/FATF).

A lavagem de dinheiro, sabe-se, viabiliza terrorismo e crime organizado, em todo o mundo. O dinheiro lavado pressupõe tráfico de drogas, corrupção, evasão de divisas e ilícitos outros.

O GAFI recentemente declarou que já não tem como combater lavagem de dinheiro. A notícia, na hora, fez-me lembrar de todos aqueles indivíduos deste País que, paulatinamente, vão engordando o contingente do pessoal da Lava Jato, sem me esquecer dos que estão por vir.

Mas —— e esse é um grande mas —— seria só o senão apontado pela GAFI nosso pecado mortal contra o crime? Não. Segundo, César Brito, que já foi presidente nacional da OAB, o grande estimulador da violência e da safadeza no Brasil é o Estado que não pune. O grande ///estimulo da violência, aqui, é o criminoso saber que pode cometer crimes à vontade: o Estado não vai punir! «As regras do jogo estão do nosso lado!». Brito também disse que o Brasil precisa de medidas rápidas e enérgicas para impedir que o direito de ir e vir, universal, não continue a ser usufruído apenas por quem transita em carros blindados.

A impressão que se tem é que o garantismo vai se convertendo em abolicionismo.

Há alguns anos, soaria herético falar em liberdade provisória a traficantes, em condenação a penas restritivas de direitos ou em regime aberto, ou, então, passar Natal, Dia das Mães, Dias dos Pais, por aí, fora das grades. Presos condenados a tantos anos, de repente, não mais que de repente, são postos em liberdade, ante os mais banais e ridículos pretextos. No Brasil, os índices de violência estão próximos dos de países bárbaros, com pitadinha de tempero garantista.

Cotidianamente, vêmo-nos diante de pomposos exercícios de retórica destinados a garantir que tudo vai bem nesta terra descoberta por Cabral, apesar daquilo que a mídia nos mostra diuturnamente. Sabemos que não. Afinal, a Lava Jato está aí para avalizar nossa opinião.

Há brandura na aplicação de penas. Exemplo edificante vem dos Estados Unidos: Kiefer Sutherland, o Jack Bauer da série 24 Horas, e o Tom Kirkland da série Designated Survivor, ficou 48 dias preso porque não passou no teste do bafômetro. Charlie Sheen, o astro de Two and a Half Men, foi preso na ocasião do Natal por ter agredido a mulher. Ice-T, o rapper que, a lado de Mariska Hargitay, faz o papel de um dos detetives de Law & Order, foi preso recentemente. Cassius Clay e Myke Tison, dois astros de expressão internacional, ficaram presos como punição por seus respectivos desempenhos.

O crescente desprezo à lei e o efetivo desrespeito à autoridade —— de se notar que o aluno de hoje aprende, inspirado nas escolinhas da tevê, no fundamental, a desrespeitar a autoridade, exercitando-se diante do manietado professor —— gera o assustador crescimento da violência. Quadrilhas chegam a controlar pontos do território nacional onde nem mesmo a polícia ousa entrar.

Não é possível continuar no mundo do faz-de-conta. Onde foi parar nossa bússola moral? Nossos mecanismos em vigor fazem concessão ao cinismo e à hipocrisia. Não é possível que um articulador, de estampa política, condenado, vá para casa «cumprir pena». Não é possível que traficantes passem dias promovendo o vício, vendendo drogas e, quando presos, recebam benefícios como o Dia das Mães, para retornar às sua atividades, beneficiados pelo sistema. A impressão que fica é que o Estado não cerra o punho para os criminosos, mas estende-lhes a mão.

A impunidade provoca a perda de referência dos parâmetros de justiça social. Aceitar passivamente a livre ação do desonesto é ser cúmplice do bandido, condenando a vítima a pagar pelo mal feito. Temos opção? Ou será mesmo que o império deve ser o dos holofotes, e não o da lei?

Um surto de lucidez e bom senso teria

que se fazer presente! Ah! Teria!.

Rudolph Giuliani, quando prefeito de Nova Iorque, deu incansável combate à criminalidade como um todo. No entanto, declarou em Florianópolis, no encerramento do VII Congresso Catarinense de Municípios, que «meu programa foi erroneamente chamado de tolerância zero: é impossível eliminar toda a criminalidade». Para ele, é preciso ter estratégia e ser guiado pelas estatísticas sobre o retorno gerado por determinada decisão. Mas, salientou, o sistema só funciona se toda a sociedade participar. Para Giuliani, outros órgãos, além da polícia, devem ser envolvidos no combate ao crime e à situação degradante de vida. «Deve-se envolver a área da saúde, da educação, seja lá qual for o setor que precisa ser envolvido, tem que gerar mais trabalho para as pessoas. Porque isso tornará as mudanças permanentes», arrematou.

Temos, apenas, a aparência de funcionamento de determinado sistema. Esse sistema não pune, não ressocializa, não reduz a criminalidade.

Digna de registro é a existência de quatro o tipos de norteadores. O inglês, onde tudo é permitido, exceto o proibido. O alemão, onde tudo é proibido, exceto o permitido. O russo, onde tudo é proibido, inclusive o permitido. E o brasileiro, onde tudo é permitido, inclusive o proibido.

Nossa tolerância? Essa, sim, deveria ser zero!

Marcílio Dias

advogado vereador legislatura 2001/4

Exerceu a Presidência da OAB

Foi diretor da Faeca

Ex-diretor da Escola Superior

de Advocacia da OAB

