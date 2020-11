NAPOLEÃO BONAPARTE E O VOTO

Esta é mais uma pérola que está rolando pelo WhatSapp. No áudio, uma voz grave masculina valoriza ainda mais a mensagem atribuída à Napoleão Bonaparte, considerado o mais importante líder político e combatente francês. Se, Napoleão realmente fazia a classificação dos seus comandados tal como sugere o áudio, não se sabe, mas uma coisa é certa, nessas eleições muitos são os ignorantes, sem ou com alguma iniciativa. Então, cabe a cada um de nós discernir quem são eles. Vamos aos dizeres do áudio que é o que importa. – “Napoleão Bonaparte classificava seus soldados em 4 tipos de pessoas: 1. Os inteligentes com iniciativa; 2. Os inteligentes sem iniciativa; 3. Os ignorantes sem iniciativa e 4. Os ignorantes com iniciativa. Aos inteligentes com iniciativa, Napoleão dava funções de comandantes como generais e estrategistas… Aos inteligentes sem iniciativa, Napoleão os deixava como oficiais que recebiam ordens superiores para cumpri-las com diligência. Aos ignorantes sem iniciativa, Napoleão os colocava à frente da batalha, para serem ´buchas de canhão´. Os ignorantes com iniciativa Napoleão desprezava e não os queria em seus exércitos…Um ignorante com iniciativa é capaz de fazer grandes besteiras e depois dissimular, isto é, tentar ocultá-las. Um ignorante com iniciativa faz o que não deve, fala o que não pode, envolve-se com quem é inadequado e depois diz que não sabia de nada. Um ignorante com iniciativa faz perder boas ideias, bons projetos, bons clientes, bons fornecedores e até boas pessoas da política. Um ignorante com iniciativa produz sem qualidade, porque resolve alterar processos definidos e consagrados. Um ignorante com iniciativa é um grande risco para o desenvolvimento e o progresso de qualquer empresa ou governo. Você sabe como se livrar dos ignorantes com iniciativa, comece pelas eleições. Rui Barbosa disse: `Há tanto burro mandando em homens com inteligência, que as vezes chego a pensar que burrice é uma ciência´.” E, já que domingo próximo é dia de eleição, lembre-se da célebre frase: “Voto não preço, tem consequência.” E que consequência!!! E ainda, “Com a aproximação das eleições aqui vai um alerta: o ladrão é que escolhe as suas vitimas; já os políticos é você que escolhe para roubá-lo. Ou melhor, o seu voto pode fazer um ladrão virar político.” (Arnaldo Luiz de Oliveira Filho – “Jornal O Estado de São Paulo”, pg. 3, 30/09/ 2016). Pense nisso!!!

José Carlos Buch

www.buchadvocacia.

com.br

buch@buchadvocacia.

com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL