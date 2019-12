NÃO INCOMODE/NÃO ME LIGUE

O celular acabou de tocar. No visor um número desconhecido, mas que o Whoscall(aplicativo instalado), identificou como uma representante de instituição financeira da área 017. As ligações pipocam de todas as áreas 011, 016, 049 (Chapecó) e até mesmo um número comprido que, tudo leva a crer é de uma operadora de fora do país. Tentei usar a tática de não atender, mas como a discagem é feita por robô, segundos depois a mesma ligação aparece no telefone fixo. Interessante é que as ligações obedecem um certo cronograma, eis que são realizadas em todos os dias praticamente nos mesmos horários. E, não adianta tentar bloquear o número, porque a base, do tipo 3090, 4483 ou 5045, compreendendo os quatro primeiros números, é a mesma, mas os quatro últimos não. É muito comum tocar uma ou duas vezes e parar. São praticamente todos representantes financeiros de uma ou outra instituição de crédito, inclusive oficial, atualmente o call center mais insistente é do Banco Safra, mas já teve a safra(desculpe o quase pleonasmo) do Banco Itaú, também. São cinco ou seis ligações todos os dias e ninguém que conheço e que possui celular, está imune a esta obstinada amofinação. Já cansei de ser elegante e dizer para interlocutora que não tenho interesse em empréstimo consignado nem de trocar de banco, mas incansavelmente as chamadas não cessam e não importa onde você está e o que está fazendo – dirigindo, trabalhando, almoçando ou sei lá fazendo o que! Até me cadastrei no site “não perturbe”, mas este só se presta para as operadoras de celular e mesmo assim, ontem recebi uma ligação de representante da Claro e, é claro(olha aí o quase pleonasmo de novo!) que fui dispensando logo de cara. É tanta ligação inconveniente que acabo me confundindo – Claro, claro e cara… Não se pode negar também que as operadoras são coniventes e até mesmo corresponsáveis, na medida em que disponibilizam para um único usuário(Call centers), centenas e até milhares de linhas atreladas a uma mesma base, que permitem essas discagem até por robôs. O fato é que o usuário de celular neste país não tem sossego e há de se convir que é preciso dar um basta nesses abusos usando de tecnologia e ferramentas disponíveis. Eu como você, seguramente me cadastraria e estaria propenso a pagar uma taxa mensal para um banco de dados do tipo “não incomode” ou “não me ligue”, para se ver livre desse indesejado incômodo. É o preço que se pagaria para adquirir o direito de não ser perturbado e, assim, receber ligação somente de quem se conhece e queira realmente atender. Parece absurdo, mas está nascendo um startup que vai criar esse serviço e disponibilizar um departamento jurídico para ingressar com ações contra as empresas(call centers) que violarem o “não incomode/não me ligue”. Então é só aguardar – os seus momentos de desconforto com essas inconvenientes ligações estão com os dias contados!

