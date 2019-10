Na municipal, renove

Renovação, ato de modificar para melhor. Renovar é buscar a mudança no novo. O novo sempre é sombrio, duvidoso, incerto, até que experimentamos e analisamos se realmente é incerto ou certo. A conclusão só se dá através do experimentar.

Estamos perto das eleições municipais. Costumeiramente, principalmente em cidades pequenas do interior, vemos sempre as mesmas famílias no poder, ou por traz daqueles que estão no poder. Quando observamos o cenário majoritário nas eleições municipais (prefeito e vice-prefeito) vemos vários candidatos, mas que muitas vezes, mesmo sendo oposição, acabam fazendo parte da mesma “máfia”, no fim sendo do mesmo lado. É cômico, mas é uma realidade. É claro que não podemos generalizar, “toda regra tem suas exceções’.

Uma luz raiou na última eleição geral, visto que tivemos uma grande renovação no que tange deputados federais e estaduais, até mesmo na presidencial. É claro que algumas personalidades eleitas não sabem o que estão fazendo lá, porém isto mostra a realidade do povo. Isto é democracia, estes, por incrível que pareça representam uma parte da população, seus eleitores.

Pois bem. Quando olhamos que o desejo do povo ao eleger Bolsonaro foi em busca de uma mudança significativa, criamos a esperança que nas eleições municipais o povo também irá votar para mudar. Deixando as mesmices e inovando, renovando a cara de suas cidades. Todavia, precisamos analisar bem as propostas, a história, os planos de governo, entre outras coisas, para não cometer os erros que cometemos em um passado não tão distante.

Como citado na introdução, o novo é sombrio, duvidoso e incerto, porém talvez seja necessário experimentar para testar, por isso temos uma rotatividade cada quatro anos. Até agora a maioria dos municípios tanto no executivo como no legislativo está vivendo com a mesmice, com os mesmos, sempre com os mesmos, porém é necessário se arriscar e tentar o novo. Assim como os brasileiros decidiram inovar nas eleições gerais, temos que inovar nas municipais.

É notório que o jovem vem ganhando um grande espaço na política. É comtemplado também que, a representatividade do jovem, bem como seu trabalho, tem sido árdua e honrosa para a população e também para a própria pátria. Vemos jovens buscando aprender através de estudos e pesquisas, se preparando para administrar o bem público. Precisamos entender que a administração pública é diferente da administração privada, e precisa ser diferente, visto que os objetivos finais são diferentes. Administração pública visa como objetivo final o bem comum, fazer com que os serviços públicos sejam efetivos, de qualidade e igualitário, já a administração privada não. Aliás o dinheiro público é para ser retornado em serviços públicos de qualidade.

Nesta eleição de 2020 precisa mudar. Você cidadão precisa apoiar a renovação, a mudança, o novo. Em 2020 precisamos ser ousados e arriscar, aliás, vale mais nos arriscarmos para melhorar, podendo acertar, do que continuar sofrendo como em muitas cidades que possuem administrações precárias, que não busca nada para o povo.

Ana Lucia Zattar Coelho

professora especialista

nos cursos de Licenciatura

e Bacharelado em

Educação Física

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL