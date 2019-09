Muito além da Previdência

Aos poucos, superamos a pior crise econômica vivida pelo Brasil, quando o PIB derreteu 7% em 2015-2016. Após estancar esta sangria, chegamos ao momento atual, em que o desafio é retomar o crescimento e criar condições para gerar empregos e riqueza para toda a população, além da inserção do Brasil na era da quarta revolução industrial, com foco em inovação e tecnologia.

A lista de conquistas de 2019 é consistente. Primeiro, está o encaminhamento da Reforma da Previdência, com sua economia de quase 1 trilhão de reais em dez anos. O texto já passou pela Câmara e terá tramitação ágil no Senado.

A Câmara também aprovou a MP da Liberdade Econômica, que melhora o ambiente de negócios, além do anúncio do acordo comercial União Europeia-Mercosul, que abrirá um mercado de 20 trilhões de dólares para nossas empresas. A Reforma Tributária voltou à pauta.

Isso trará efeitos benéficos a médio e longo prazos por frear o déficit público, reduzir a burocracia, estimular o ambiente de negócios e viabilizar novos investimentos. Mas precisamos fazer a travessia até este futuro promissor. É preciso estimular a economia para obtermos resultados no curto prazo.

A liberação dos saques do FGTS é uma medida positiva, pois colocará pelo menos R$ 30 bilhões na economia em um ano. Mas é preciso ir além. Precisamos de empregos. Esse é o maior desafio imediato do Brasil: trazer alívio aos 12,5 milhões de pessoas que estão em busca de trabalho e aos 12 milhões entre desalentados e subempregados que gostariam de trabalhar mais horas, mas não conseguem.

Apontaremos a seguir algumas medidas viáveis que podem ajudar na retomada. Uma medida certeira é o estímulo à construção civil, setor que emprega muita mão de obra. Para isso, o primeiro passo é a ampliação do volume de crédito imobiliário, com juros mais baixos. Mercado imobiliário aquecido se traduz em emprego e renda.

Além disso, temos de concluir as milhares de obras paradas. Devemos priorizar as mais adiantadas, que tenham maior impacto econômico. Para dinamizar esses projetos, o governo poderia reservar parte das receitas de outorga da próxima rodada dos leilões do pré-sal, marcada para novembro. O potencial estimado pelo mercado de ganhos para os cofres públicos superam, nessas operações, 100 bilhões de reais. Deve-se também acelerar as concessões, privatizações e Parcerias Público Privadas (PPPs) para que parte significativa das obras possa ser concluída sem onerar o Tesouro Nacional.

É necessário ainda destravar as negociações que estão paradas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Há centenas de bilhões de reais em negócios esperando pela decisão do CADE, que está sem o número mínimo de integrantes para deliberar. Isso é um absurdo.

A política monetária é outro instrumento poderoso para estimular o crescimento. A inflação projetada para 2019 está em 3,57%, abaixo do centro da meta de 4,25% no ano. O Banco Central (BC) já reduziu a Selic – a taxa básica de juros – para 5,5% ao ano, mas há espaço para levá-la para 4,5% este ano.

Baixar a Selic, porém, não basta. É indispensável garantir acesso a crédito mais barato, afinal os spreads cobrados pelos bancos são absurdamente altos. É preciso fortalecer os caminhos de financiamento alternativos ao bancário. As fintechs, startups que trazem inovação para o sistema financeiro com custo mais baixo, são uma ótima solução para aumentar a competição no mercado e reduzir o custo para o tomador final.

O crédito bancário responde por 3,3 trilhões de reais e vem crescendo a taxas de 5% ao ano. Mas as fontes de crédito não bancário (títulos privados, fundos de recebíveis etc) já respondem por um estoque de 800 bilhões de reais (20% do crédito) e vêm crescendo a taxas de mais de 30% ao ano. Sem dúvida, esse movimento será fundamental para aumentar a concorrência, baixando os juros.

Temos de garantir que quem precisa sustentar sua família ou gerir sua empresa consiga fechar as contas ao final de cada mês, até as medidas estruturais surtirem efeito. As soluções estão aí, vamos arregaçar as mangas, trabalhar e, acima de tudo, confiar no Brasil.

Paulo Skaf

presidente da

Fiesp e do Ciesp

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL