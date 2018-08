Meu pai, meu mestre

Meu pai sempre dizia que eu era muito esperta. Quando entrei no primeiro ano, já sabia ler e escrever várias palavras. Ele era o meu grande incentivador e hoje sei que o meu gosto pela leitura começou com aquele homem carinhoso e alegre.

Lembro-me da minha primeira leitura em um livro só meu, cheio de gravuras. Eu estava em um hospital, tinha acabado de tirar as amídalas ¬– naquele tempo acreditavam que elas só atrapalhavam ¬–, eu fiquei fascinada com aquele livro cheio de gravuras e atividades para ligar e colorir. Era a Revista “Recreio”, não essa que conhecemos hoje, mas aquela, daquele tempo, feita para pessoas como nós que apreciam as coisas boas do passado. Como eu fiquei feliz quando ele me deu a revista! Ela parecia transportar-me para um mundo mágico…

Recordo-me que enchi meu pai de perguntas, queria decifrar todas as letras… Gostava quando ele falava que eu era esperta.

Na primeira série, eu também me encantei com a cartilha Caminho Suave, tinha verdadeira paixão pelas gravuras, elas deixavam tudo mais fácil, o desenho do gato que parecida enforcado, ensinava um “g” engraçado, o “V” da vaca, feito chifres, era o meu desenho predileto, eu vicia desenhando aquela vaquinha… E também as professoras diziam que eu era esperta, não era só o meu pai… Foi, então, que eu comecei a acreditar que eu era mesmo especial.

Ah! Mas o que eu mais gostava mesmo era das músicas, até hoje eu sei cantarolar a letra da onda, quando a professora nos ensinava a letra “C”.

“Onda vem, onda vai, lá na praia a marulhar, quebra aqui, quebra ali, sempre sem cessar…”

Bem se vê que o lúdico sempre esteve presente em minha vida e não é a toa que o meu trabalho de graduação defendeu esse tema, pois são essas coisas que marcam e são eternas em nossa vida.

As lembranças que busco no meu passado sobre o meu primeiro contato com o ler e escrever não são aquelas das primeiras séries, mas as do colegial e, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, posso dizer que nasci durante a aula de Filosofia.

A minha professora chorou ao entregar a minha redação. Ela disse que o texto estava muito bonito e que tinha ficado emocionada quando o leu. O tema era: “Para quem eu gostaria de escrever”, claro que escrevi para o meu pai. Lembro-me de que eu disse que ele era uma estrela pequenina no céu, que fazia de tudo para brilhar, que era pai e mãe ao mesmo tempo e que eu o amava muito. Desde então, nunca mais parei de escrever.

Muitos anos depois, décadas, encontrei, por acaso, aquela redação, uma folha amarela pelo tempo, dobrada em quatro partes e mostrei-a para meu pai. Ele chorou e disse: “Você sempre foi muito esperta.”, depois pegou a minha carteirinha da primeira série e me deu de presente, disse que queria que ficasse comigo, pois tinha medo de partir de repente…

Fiquei muito emocionada, olhei cada detalhe daquela caderneta, havia várias bolinhas azuis e algumas verdes, não sei exatamente o que elas significam, mas sei que eu sou uma pessoa muito importante para o meu pai, pois a carteira parece nova e, afinal, já tenho mais de cinquenta primaveras.

Aprendi a ler e a escrever com o meu pai, mas com ele aprendi a lição mais importante: “O caminho que nos leva ao sucesso começa em casa, com a família, com palavras de incentivo e afeto”.

Maria Cristina Lima

Graduada em Letras, Pedagogia e pós-graduada em Literatura Infanto-juvenil

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL