Não gosto de tragédia anunciadas

Mas gosto me­‑ nos ainda de surpresas inesperadas

Já diziam os romanos que “in médio stat virtus”

E eu também acho que a virtude está no meio

E isto equivale a falar naquilo que está entre dois extremos

No meio-termo

Nada de exageros

Também nada de escassez

Portanto não venha me dizer que me ama cegamente

Ou que lhe sou indiferente de forma displicente

Apenas diga :—– eu amo você do mesmo modo que você deve me amar

Com respeito, alegria, carinho, fidelidade e desejo mútuo

É como eu quero —– no meio-termo

Atrás de todo feminicídio há sentimentos extremos, falta de equilíbrio e comedimento

Então vamos cultivar em nossas gerações o meio-termo, o meio-termo

Ceminha Siqueira Canhamero

Prof. De Historia e

colaboradora do Jornal

O Regional

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL