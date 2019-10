MEIO AMBIENTE, UM DESAFIO À FRENTE

Dias atrás foram marcados por ações, envolvendo o dia da árvore, comemorando no último sábado do mês em curso campanhas importantes para conscientizar crianças e jovens sobre a importância de se preservar o meio ambiente e as nossas árvores que oferecem sombra, ao contrário do que aconteceu na nossa floresta amazônica.

Como muitas mudanças climáticas enfrentadas nos últimos anos, fica mais que evidente nesta época a estiagem, onde a natureza precisa de mais cuidados e atenção de todos que a admiram e que possam se dedicar ao plantio de árvores, independentes dessas já existentes para o bem do meio ambiental.

Em certas regiões, como de hábito, acontecem situações difíceis que afetam seriamente a saúde da população, como se não bastasse a umidade do ar que respiramos e aspiramos, principalmente no que tange às queimadas, a respiração se torna mais complicada à população, principalmente aqueles portadores de insuficiência pulmonar.

Nessas condições, o número de pessoas com problemas respiratórios aumenta em grandes proporções e as unidades de saúde pública, mesmo aquelas privadas se vêem na necessidade de se aparelhar para a demanda do atendimento a todos que nelas recorrem para os cuidados médicos.

As questões de preservação ambiental e também as ações para aumentar as áreas verdes dentro de uma cidade devem se intensificar e merecer a atenção de todos que sentem a necessidade absoluta da existência do verde e das paisagens que, além de embelezar o ambiente, contribuem para o incremento da expansão da mata virgem.

Mas em contrapartida, sempre há os que lutam pela destruição do verde, visando interesses próprios que não vêm ao encontro do desejo da maioria da população, citando como exemplo a comercialização clandestina de madeira que tem ocorrido na Amazônia, apesar de todos os esforços do governo coibindo tal destruição.

Neste ano o Brasil tem enfrentado sérios problemas,visando a preservação do meio ambiente, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro e a nomeação do ministro do meio ambiente Ricardo Salles que, apesar das reuniões sucessivas com o intuito de coibir o que vem acontecendo na nossa principal floresta, esta missão está tendo um preço alto para se conter forme a nossa principal riqueza florestal.

É claro que, além do meio ambiental, o governo tem vários problemas a resolver, porém, de outro lado, não pode deixar de lado a necessidade absoluta da retomada do desenvolvimento econômico, a principal peça, para que o Brasil se deslanche cada vez mais em todos os âmbitos que compreendem o crescimento de um modo geral.

Em muitas situações o radicalismo ambiental, em vez de ajudar a nossa riqueza, traz prejuízos econômicos e o Brasil não está em uma fase de desperdiçar oportunidades de aumento de arrecadação e de geração de empregos, para que o índice atual de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas tenha uma redução considerável, mas é uma missão das mais difíceis, porque este índice permanece há vários anos.

No caso das polêmicas, envolvendo as queimadas na Amazônia, muitas “fake-news” circularam até a questão da soberania Nacional, um fato que acabou se tornando uma situação a ser enfrentada pelo governo sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual a união de forças é que faz sucesso e não a divisão, o que poderá prejudicar sensivelmente a retomada da própria economia.

Temos convicção de que muitas regiões enfrentam sérios problemas, buscando alternativas, para que a atividade econômica possa alcançar seus objetivos, sem que hajam prejuízos à qualidade de vida da população, citando como exemplo certas indústrias que empregam um grande número de trabalhadores e que dá o sustentáculo de arrecadações em favor dos cofres públicos e a expansão de empregos, mas em função do radicalismo contra, que é a poluição do ar, acabam encerrando suas atividades.

Novas mentalidades devam existir que compõem a máquina administrativa do Poder Central, visando soluções que dêem todo alento às iniciativas favoráveis à modernidade de um país que deseja o melhor para toda a população sofrida por conta de alguns aspectos que dificultam o bom andamento da sua atividade diária, entre eles, a alta carga tributária que ainda pesa sobremaneira no bolso de todos os contribuintes.

