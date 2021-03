MEDIDAS EFICAZES

Deus deu armas a tudo o quanto existe. Ao leão deu a força. À abelha, o aguilhão. À águia, a velocidade. E ao homem deu a inteligência. Daí ser ele animal racional: deve contar com sua inteligência para sobreviver! Quem viu «2001, Uma Odisséia no Espaço», do Stanley Kubrik, inspirado na obra do mesmo nome, de Arthur C. Clark, ao som do «Assim falou Zaratrusta», do Richard Strauss, testemunhou a manifestação primeira da inteligência no homo erectus, logo depois, homo sapiens. Ali, o homem descobre a primeira arma: o fêmur de um quadrúpede, que lhe assegurará, se usado como um senhor porrete, a permanência na face da Terra, fazendo frente a animais nitidamente superiores a ele em força e tamanho.

E o homem vem, através dos tempos, usando a inteligência em seu próprio benefício? Santos Dumont inventou o avião para encurtar distâncias. Outra mente transformou o avião em arma de guerra! Alfred Nobel inventou a dinamite para simplificar a remoção de obstáculos de grande volume. Outra mente transformou a dinamite em arma de guerra. O Frenquel, o Ritalin e o Serpasil vieram para os laboratórios para salvar mentes. Logo, viraram psicotrópicos e caíram no mercado negro. Por sua vez, com a palavra os fumantes, os bebedores além do limite, os consumidores de drogas, os que, enfim, acham que o amanhã é o grande dia, o dia do recomeço de uma nova vida. E esse amanhã nunca chega. Em verdade, o amanhã existe apenas no calendário dos tolos.

Quantos de nós temos condições de prestar primeiros socorros? Se alguém, diante de nós, cai, vítima de mal súbito, temos condições de contribuir para que essa vida seja salva? Não seria hora de nos interessarmos pelo aprendizado de ajuda efetiva a seres humanos? Não percamos de vista que os que vierem eventualmente a necessitar de socorro, na hipótese, podem ser nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos cônjuges, nossos amigos ou outro semelhante.

Quantos de nós temos condições de enfrentar um assalto? Claro! Dir-se-á que, num assalto, não se deve reagir. É verdade. Já fui assaltado. Sei como isso é. Mas e quando a violência contra sua pessoa vier à luz? Falo daquele momento em que o pior está, de fato, por acontecer. Quantos de nós estamos preparados para, aí, tomar uma medida? Está na hora de usar a arma que Deus nos deu, a inteligência. Aprender o que fazer. `Nada de ficar na frágil posição de recém-nascido. Hoje, a violência contra o cidadão é muito mais do que probabilidade. É possibilidade. Assim como há livros sobre primeiros socorros, há livros que ensinam o que fazer e o que não fazer em situações de perigo para si ou para a família. De lado, ficam o caratê, boxe e judô, ciências que demandam longo aprendizado. Há medidas eficazes que podem nos manter vivos. E, talvez, seja, na situação, nossa única esperança. Há, nessa área, livro que necessariamente há de ser lido e cujo teor deve ser levado em consideração, obra de Sanford Strong, comandante da SWAT, milícia norte-americana, chamado Defenda-se! (da Editora Harbra). Vale a pena ser lido. É uma obra didática e séria, escrita em personalíssimo estilo. Nada de tagarelice inconsequente. Afinal, esse é jogo onde não há espaço para improvisação. Strong combate o “acoelhamento”, a rendição pelo medo. Em sua obra, estão previstas muitíssimas hipóteses. Ele nos ensina, por exemplo, como agir e como orientar nossos familiares a agir, em situações de real perigo. Ou, ainda, como a vítima pode evitar a própria remoção do palco nº 1 para o palco nº 2, onde suas possibilidades irão a nocaute. Explico: se por uma dessas coisas da vida —–– e olhem que a vida tem coisas! —— alguém é submetido por outrem, num dado lugar, este poderá pretender levar aquele para outro lugar, onde a situação se torna irreversível. Então, há o que ser feito. Sempre. E ele ensina o que fazer. Faz lapidar exame de situações. Ensina mais: ensina como evitar que o pavor nos garroteie. Ou que sejamos inocentes como a mosca que aceita o convite da aranha para o jantar.

Creio que devamos pensar, em situações de alarme, no que efetivamente fazer, com o auxílio de profissionais. Na situação real, não dá para decolar para voo cego. Não dá para deixar por conta do improviso.

De modo algum…

Marcílio Dias

Advogado

