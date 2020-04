Manter hábitos saudáveis pode melhorar a qualidade de vida

Como disse Jim Rohn, palestrante americano de sucesso, “Para ter o que nunca teve, faça o que nunca fez”. E temos de ser honestos, o maior desafio de quem deseja ter uma vida saudável é sair da zona de conforto, pois, tornar a ter o hábito de sair todos os dias e ir à academia fazer o treino do dia exige vontade e disciplina. Ou seja, começar a fazer o que não se faz.

Manter uma vida saudável pode ser ótimo para obtenção e/ou manutenção de uma excelente qualidade de vida. Imagine ter condições de correr sem se cansar, poder praticar esportes sem medo de ficar dolorido no dia seguinte ou ser mais confiante do ponto de vista estético. Essas são coisas que, de uma forma ou de outra, agradam quem as imagina.

Porém, seja qual for a pessoa, é necessário começar devagar. Pense em um carro, ele não chega à velocidade de 100km/h instantaneamente, é necessário a aceleração gradativa para que se alcance tal ritmo de deslocamento. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se uma pessoa que nunca treinou na vida resolve iniciar as atividades com um treino digno de atleta olímpico, com certeza ela irá sofrer graves consequências de começar em um ritmo tão elevado.

Então, começar devagar para criar o ritmo é essencial, bem como treinar todos os dias. E claro, mais a frente é possível pensar em um treino mais efetivo, assim, potencializando os resultados que a pessoa espera de si mesma. Um fator importante é ter metas, com isso há uma organização e um planejamento maior para que a cadência do treino se eleve.

Estudos mostram que pessoas que definem metas tendem a se realizar em torno de 30% a mais do que as que não definem. Logo, essa porcentagem dá uma boa vantagem sobre indivíduos que não têm nada planejado e traçado.

Além da boa saúde, outro motivo pelo qual algumas pessoas querem ter um estilo de vida incluindo a prática do treinamento, é a estética, ou seja, estar de bem com o próprio corpo. Muitas vezes o intuito pode ser usar ou comprar roupas que não servem e, por consequência, receber elogios sobre a evolução, aparência e beleza física que se alcançou com o hábito de treinar.

Organizar os alimentos e materiais de treino é algo que ajuda, porque caso o indivíduo queira treinar pela manhã ele pode adotar atitudes como, dormir cedo, arrumar as roupas necessárias para o treino e deixar o café da manhã pré-preparado. Com essa postura, ele terá um ótimo ganho de tempo.

Outra atitude que se deve adotar é a de estar decidido. Imagine estar acordado às 5h30, já que para alguns é o melhor horário para poder iniciar o treino e não compromete outras tarefas do dia a dia, logo, é possível pensar, “Hoje o dia vai ser puxado, melhor começar amanhã”. É por isso que estar decidido é muito importante também, porque, o “amanhã” também poderá ser um dia difícil. O segredo aqui é não pensar, mas sim agir, pois o cérebro tende a sempre querer estar na zona de conforto.

Todos esses procedimentos citados acima são dicas valiosas, apesar de simples e óbvias, elas são necessárias de serem apresentadas. Pense bem em quantas coisas triviais e explícitas que deixam de ser percebidas no dia a dia. Creio que a pessoa que firma o compromisso de ter e, acima de tudo, manter uma atitude saudável perante ao dia a dia está prestes a ter boa qualidade de vida, tanto para ela quanto para os familiares e todos que a amam.

Rairtoni Pereira dos Santos Silva

Personal Trainer há mais de 10 anos, ajudando pessoas a serem mais felizes com seus corpos. É autor do livro

5 Atitudes para criar o hábito de

se exercitar todos os dias”.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

