Este foi publicado no mês de julho de 2008, no jornal “Noticia da Manhã” que não mais circula em nossa cidade. Passados quase 13 anos, a situação não mudou muito a ponto do texto se manter atual. Vamos ao escrito da época: Quem sobrevoa a nossa cidade à noite e não a conhece, tem uma imagem distorcida do número de edifícios existentes. Sim, porque praticamente a metade deles não possui, no seu topo, a pequena luz vermelha, também conhecida como luz de alerta. Do 10º andar do edifício onde moro é possível vislumbrar que, para cada prédio com luz de alerta existe outro sem a mesma luz e, o que causa mais perplexidade é observar que, embora não seja um edifício alto, até o Paço Municipal não a possui, sem deixar de sublinhar que o mesmo ocorre com prédio da Telesp, na Rua Bahia, entre as Ruas Pará e Brasil, que ostenta em seu topo uma das torres de celular mais alta da cidade. Imagino que existe determinação legal no sentido dos edifícios manterem a indispensável luz de alerta, posto tratar-se de um requisito importante de segurança e balizador para os pilotos de aeronaves. De todo o modo, ante a omissão das autoridades na fiscalização desse importante item de segurança, cabe a você que é morador ou usuário de edifícios altos exigir do síndico, que é o prefeito do prédio, o cumprimento dessa norma. Assim fazendo você não só estará se preocupando com a sua própria segurança mas, também, contribuindo para a segurança das aeronaves que sobrevoam a nossa cidade à noite. Em tempo: Recebo do capitão (atualmente Coronel e residente em outra cidade) Humberto S. Shirotori do Corpo de Bombeiros, a informação de que a matéria está disciplinada no Código Brasileiro de Aeronáutica, capítulo II, seção V e Portaria nº 1141-GM5 de 1987 do então Ministro da Aeronáutica, capítulos V, VII, XI e XIII. Na ausência de lei municipal, a fiscalização cabe ao DAC, subordinado à ANAC.

José Carlos Buch

