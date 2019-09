LUCIANO HUCK O PRESIDENCIÁVEL DA REDE GLOBO

Às vezes o inoportuno agride, principalmente quando o protagonista é um profissional da mídia televisiva. O jornal O Estado de São Paulo de 01.09.19 traz o seguinte conteúdo: Planalto – Avança Ação por Centro Liberal e Progressista. O apresentador de TV e empresário Luciano Huck propõe unir eficiência da agenda liberal com olhar social. Políticos, economistas e representantes de movimento de renovação querem mudar o cenário politico atual. Os principais alinhados são: Armínio Fraga, brasileiro naturalizado americano, ex-diretor da Soros Fund Management, ex-diretor do Banco Central no governo FHC, integrante do Foro de São Paulo, Paulo Hartung, ex-governador do Espirito Santo, simpatizante da Globo e o socialista Roberto Freire. Convém ressaltar que, segundo o Google, George Soros é um bilionário trevoso que financia com altas verbas, projetos esquerdistas para impedir o progresso dos povos. A Open Society Fundacion financia: Its Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio), Instituto Igarapé, Viva Rio, Instituto FHC, Mídia Ninja e Agência Pública. O Fundo Baobá recebeu dez milhões de reais para estruturar um projeto intitulado liderança negra usando o nome de Mariele para chegar ao poder. Como se vê, esse ensaio é mais do que ridículo, é inoportuno e vexatório. Basta dizer que o governo Bolsonaro tem apenas oito meses e já soma com o legislativo a reforma da previdência e outras a caminho. Um governo militar eleito democraticamente, desfazendo amarras politicas e, principalmente, com uma equipe de notáveis ministros. Sim, o governo mal começou e já incomoda os espertalhões. Planejar 2022 propondo “eficácia da agenda liberal com olhar social”, além de cômico é uma afronta aos brasileiros politizados. Senhor Huck é o contrário: é com o olhar para a bandidagem do colarinho branco, modernização da legislação tributária, empresarial e tantas outras. Esse é o olhar. Como apresentador de TV dizem que você doutrina bem o seu público. Este articulista emprega melhor o tempo de lazer. Resumindo: o “ele não” passou para “ELE SIM.” Um presidente com a determinação de revolver as entranhas do PODER, e não importa alguns dos seus palavreados; estes temperam a incultura dos nossos irmãos carentes de escola, segurança, hospitais cujas verbas foram gastas em estádios de futebol pelo PT. Os homens cultos compreendem o alcance do verbo. Senhor Huck, consulte o ego e descobrirá uma pontinha de inveja da cultura e do patriotismo do também vice-presidente Mourão. E eis que ainda não falamos de Paulo Guedes, Sérgio Moro e os demais ministros. Todos com um só objetivo: renovar as instituições. E reafirmando uma verdade midiática: todos os brasileiros se envergonham do nosso Supremo Tribunal Federal. Portanto, Senhor Huck, pelas peças do seu tabuleiro é necessário afirmar que ninguém, força alguma, conseguirá mudar os novos rumos da Nação Brasileira. Isto porque esse projeto está sendo administrado pelo Comando Planetário. Instrua-se e compreenderá. Portanto, conciliar projetos para salvar a Rede Globo é mera ilusão. Ficou claro Senhor Huck? Aconselhe-se com os seus amigos, os fieis, estes lhe dirão que você precisa errar menos. É preocupante: a Nação se libertou dos comunistas petistas e agora o assédio vem da Rede Globo com Luciano Huck, Fraga e demais seguidores de George Soros. Seja patriota, Senhor Luciano Huck, e ame esta Pátria que lhe dá abrigo; ou então a sua formação cultural não alcança nível de consciência mais profundo. E lhe afirmo ainda mais: procure informar-se, pois você, como tantos outros filhos da Glôbo, correm sério risco de expurgo planetário em curso. É oportuno lembrar que dois terços da humanidade serão banidos para orbes primitivos. Portanto, não existirá “nova ordem social”. Existirá uma NOVA ORDEM DO COMANDO PLANETÁRIO. Este texto foi publicado no jornal O Regional da minha cidade, Catanduva – SP, e postarei uma cópia para os seus arquivos..

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta.

email: jlmirria@gmail.com

