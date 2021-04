O texto a seguir reproduzido(na integra), foi escrito pelo brilhante professor e filósofo Leandro Karmal e viralizou nas redes sociais nesta semana. O título “Ironia do destino”, não poderia deixar de ser mais apropriado. Vamos à história que vale a pena ser contada: – “Mais de 80 anos atrás, na Grécia, 60 mil judeus viviam pacificamente em Thessaloniki. Era uma comunidade vibrante e valiosa, com a maioria desses judeus trabalhando no porto. O porto de Thessaloniki, apesar de sua intensa dinâmica, fechava aos sábados no Shabat. Lá também viveram e estudaram grandes rabinos eméritos. Todos participaram e curtiram com alegria. Mas em 2 de setembro de 1939, na véspera da eclosão da Segunda Guerra Mundial, foi nessa comunidade gloriosa que o terror nazista emergiu repentinamente. Em 6 de abril de 1941, Hitler invadiu a Grécia para garantir sua frente sul antes de lançar a famosa Operação Barbarossa e sua grande ofensiva contra a Rússia. Dos 60 mil judeus em Thessaloniki, cerca de 50 mil foram exterminados no campo de concentração de Birkenau … triste tempo recorde. O massacre dos judeus da Grécia foi breve, mas intenso. Muitos poucos tiveram a chance de se salvar. Mas entre os sobreviventes estava uma família conhecida como Bourla. E depois da guerra, em 1961, um filho nasceu nesta família milagrosa que contornou os campos de extermínio. Seus pais o chamavam de Israel, Abraão. Ele cresceu e estudou medicina veterinária na Grécia. Esse aluno brilhante, Abraham, obteve seu Ph.D. em biotecnologia reprodutiva na escola de veterinária da Universidade Aristóteles em Thessaloniki. Aos 34 anos, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos. Ele mudou seu primeiro nome. Abraham por Albert. Ele conheceu uma mulher judia chamada Miriam e depois do namoro ela se tornou sua esposa. Juntos, eles tiveram 2 filhos. Nos Estados Unidos, Albert ingressou na indústria médica. Ele progrediu muito rapidamente e ingressou em uma empresa farmacêutica onde se tornou CEO. Abraham (Albert) subiu na hierarquia e garantiu sua nomeação como CEO da empresa em 2019. Ao longo do ano Albert decide direcionar todos os esforços da empresa para tentar encontrar uma vacina contra um novo vírus que acaba de atacar o mundo. Ele fez grandes esforços financeiros e tecnológicos para atingir seu objetivo. Um ano depois, seu trabalho, vinculado às diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde), valida a autorização de sua empresa para produzir a tão esperada vacina. Sua vacina agora é distribuída em vários países, incluindo a Alemanha, que contabiliza milhares de mortes pela pandemia. Ironicamente, esta vacina que salvará a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo muitos alemães, foi dirigida e promovida por um pequeno judeu de Thessaloniki, filho de sobreviventes do Holocausto, cuja maioria de seu povo foi exterminada pela Alemanha nazista. E é por isso que Israel se tornou o primeiro país a receber a vacina. Em memória de seus avós e pais que deram à luz Israel-Abraham Bourla, hoje conhecido como Albert Bourla – CEO da Pfizer.(autor Leandro Karmal). Como diz o ditado: “O mundo dá muitas voltas!”

José Carlos Buch

www.buchadvocacia.com.br

buch@buchadvocacia.com.br

