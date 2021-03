IMUNIZAÇÃO, UMA MISSÃO DIFÍCIL

Passado o desafio da conquista de vacinas, entre elas, oxsford, coronavac ou pfizer, para combate à doença do novo coronavírus e em tempo recorde, as autoridades da Saúde vão ter uma missão mais desafiadora do que a vacina, que é a tarefa de imunizar uma população de 210 milhões de pessoas que habitam nosso país.

Esse esforço exigirá mais empenho e capacidade de se conseguir quantidade maior de vacinas do que o que foi prometido pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e que deixou muito a desejar no que tange à distribuição do produto em todo o país, empolgando-se em números elevados, mas sem previsão exata de quando a população será contemplada por eles.

Com um novo nome na direção do Ministério da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, há de se esperar uma atuação que convença sobremaneira o andamento mais rápido da quantidade de vacinas exigida pelos governantes de todos os estados da Federação, o caminho mais salutar para frear o avanço da doença, portanto, o novo titular da Saúde deverá ter equilíbrio para enfrentar os desafios que virão pela frente, uma das missões mais árduas nos dias presentes.

É evidente que os esforços para adquirir mais vacinas estão em andamento, já que as negociações foram concretizadas através de contratos firmados com alguns países pela direção anterior do Ministério da Saúde, entretanto, daqui para frente, havendo passos lentos no desempenho dessa demanda, os óbitos continuam em alta e a preocupação cada vez maior em confronto com outras situações, além das 280 mil vidas perdidas.

Há de se ressaltar nesta oportunidade o fato de que tanto o governo como o Setor de Saúde fazem a sua parte, porém, centenas de pessoas aglomeradas em festas clandestinas, além da superlotação em ônibus e metrôs, colabora para que o mal da doença se prolifere em todo o país, mesmo com a interferência policial não dá conta desses lazeres, principalmente em restaurantes e em outros locais.

Por outro lado, é evidente que os governos em níveis estadual e municipal, aplicando as medidas restritivas ao máximo, mormente com o fechamento do comércio não essencial, não deixa de ser um dos pontos básicos para conter os passos da Covid-19,mas já se chegou a uma conclusão de que o comércio foi penalizado, dificultando aos empresários e comerciantes levar avante seus empreendimentos.

Assim, dessa forma, o desemprego toma dimensão a cada dia que passa e milhares de empresas, não suportando as medidas restritivas, temos conhecimento de que milhares delas fecharam suas portas por falta de faturamento e das dificuldades de cumprir seus compromissos inadiáveis dentro do contexto geral a que se refere essas obrigações.

Ainda sobre o novo titular da pasta da Saúde, principalmente no tocante à gravidade dos problemas da falta de vacinas e de outras situações, tudo indica que não faltarão desafios e expectativa durante a sua gestão, mas desde que tenha autonomia na condução do seu trabalho, ao contrário de possíveis divergências entre ele e o governo do presidente Jair Bolsonaro e com o próprio presidente da República.

É certo que os números da pandemia estão alarmantes depois do carnaval, impactados pela nova variante brasileira, que é a mais transmissível, de acordo com os especialistas neste campo, onde a média de mortes diárias atingiu o maior pico da Covid-19 com mais de 1.900 óbitos, portanto, é chegado o momento de as pessoas se cuidarem ou pela vida ou pela morte.

Algumas capitais de cada estado há vários dias adotaram medidas mais rígidas do que outras localidades, destacando-se com exclusividade a cidade de São José do Rio Preto (SP) com medidas mais que restritivas com o fechamento do comércio, exceção às casas comerciais de extrema necessidade de atendimento ao público, mas com critérios em obediência às normas impostas pela administração municipal.

Este é o cenário atual em que se encontra o colapso do sistema de saúde em todo o país.

Alessio Canonice

