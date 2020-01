IMES em tempos de Cólera

“Não se pode falar de educação sem amor”. Em meio à situação calamitosa que se encontra o Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, fica quase impossível falar de amor dentro da instituição. Não fora necessário muito mais de alguns meses estando matriculado no instituto para perceber que esse já não é mais o berço do conhecimento de nossa cidade.

O Imes, hoje totalmente defasado, não atende mais às necessidades dos alunos ali matriculados. O ambiente acadêmico não está alavancando uma aprendizagem significativa, pela total falta de infraestrutura e até mesmo de profissionais qualificados para lecionar. Basta uma pequena chuva corriqueira para alagar os corredores da faculdade, atolar carros de estudantes e findar a energia elétrica dos prédios. Calçadas faltam, o mato nos arredores cresce e o acesso torna-se cada vez mais difícil.

O que mais impressiona é a incapacidade de seus responsáveis em solucionar problemas que são claramente graves. Vontade de alguns até aparece no início, mas sem recursos e meios de solução, os desfechos são sempre incertos. O que resta aos alunos é um aperto de mão e um singelo “Boa Sorte”. Toda organização séria e estruturada conta com um canal de relato de situações que ameaçam aquela comunidade laboral e estudantil. É imprescindível uma ouvidoria que se atente aos problemas ali presentes, de modo inclusive que proteja aquele que conta, sem deixar de indicar aquilo que ameaça a integridade da estrutura.

‘Professores’ descontrolados e autoritários, que não respeitam minimamente opiniões opostas às suas, podem ser encontrados na Expansão 1 da Avenida Daniel Dalto. Assim como um vestibular insuficiente, avaliações bimestrais tolas e alunos sem apoio e liberdade de expressarem-se como quiserem. Faltam até direitos humanos. Os efeitos desse descontentamento geral já são facilmente detectados. O que quer que aconteça, o caminho de administração do Imes parece sem luz ao final do túnel. Está evidente a necessidade de aprimorar a gestão da instituição. Dinheiro público ou privado não é descartável. O futuro dos jovens que estudam e dependem dessa entidade está em jogo. Não há muito amor, nem mesmo pela educação, em tempos de cólera.

Rafael Barbosa

Estudante do IMES Catanduva

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL