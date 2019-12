Gestão de ativos na saúde

Em meio à frequente variação do número de beneficiados de planos privados de saúde e de indicadores econômico-financeiros inconstantes, como a taxa de ocupação e o prazo médio de recebimentos, fazer uso de práticas que dependam exclusivamente dos hospitais, como a gestão de ativos, pode melhorar o desempenho financeiro e de riscos, seja para revigorar o fluxo de caixa do negócio ou para evitar paradas desnecessárias, ampliando a capacidade de atendimento.

Um exemplo recente foi o alcançado pela University Health System (UHS), no Texas/US, que gerou US$ 270 mil com a alienação de ativos por meio de vendas on-line em leilão e US$ 68 mil com a reutilização de ativos excedentes, descartando compras desnecessárias. O fato foi debatido no 1º Egahealth – Encontro de Gestão de Ativos do Setor da Saúde – realizado mês passado no Hospital Albert Einsten em parceria com o Procobre – Instituto Brasileiro do Cobre.

Um sistema de saúde eficiente, com exigências de desempenho e atendimento e com garantia de equilíbrio financeiro, muitas vezes, esbarra em pessoas e processos com metas conflitantes, informações com qualidade insuficiente para tomada de decisão e com a avaliação do ciclo de vida técnico do ativo descolada do ciclo de vida econômico. Isso precisa ser revisto, pois a sustentabilidade de um sistema ativo-intensivo em um ambiente regulado e com margens cada vez menores só é possível com a correção desses gargalos.

Na saúde, um ativo de extrema importância é o de energia. Estima-se que ele concentre 15% dos custos operacionais, estando presente em sistemas de climatização, exaustão, força motriz, iluminação, ar comprimido e equipamentos médicos. Por isso, o debate tratou da gestão de ativos de energia apoiada em experiências de aplicação da Enel e AES Tietê. O setor de energia em muito se assemelha ao hospitalar por ser ativo-intensivo e ter a disponibilidade como condição prévia necessária.

A constatação foi de que ações pontuais não se perpetuam e que é preciso olhar para a eficiência energética como uma atividade sistêmica, implicada na cultura organizacional da empresa.

Essa nova era na administração das empresas vai ao encontro de padrões internacionais de desempenho e traz para as empresas que perseguem a sustentabilidade dos negócios uma nova proposta, estratégica, para o equilíbrio de desempenho, custos e riscos, a fim de realizar objetivos dentro de mercados competitivos. Com a troca de conhecimento periódica é mais fácil abreviar o esforço que os processos do setor demandam para alcançar essa nova trilha.

Marisa Zampolli

idealizadora do Egahealth

(Encontro de Gestão de Ativos

do Setor da Saúde)

