Gens Una Sumus

A polêmica envolvendo os trilhos para passagem do trem em Catanduva está longe de terminar. Assunto sensível, ligado ao cotidiano de milhares de cidadãos, especialmente daqueles que moram nos bairros cujos acessos se dão pelas ruas que serão bloqueadas e comerciantes, está a merecer especial atenção.

Temos dois olhares diferentes sobre o assunto: primeiramente da Prefeitura, através do chefe executivo municipal, que tenta interpretar os anseios da empresa RUMO. Do outro, os moradores dessas regiões, que se solidarizam com os comerciantes da região e boa parte da sociedade civil organizada. O executivo municipal, representante legítimo dos interesses das pessoas, deve ter por princípio, e porque não dizer a certeza de que, como toda empresa privada, o objetivo primário é o lucro. Assim, toda e qualquer proposta que vier da empresa, deve sempre, ser vista com boa dose de receio.

A RUMO transporta diariamente milhares de toneladas de produtos e, se um dia seus ancestrais nos serviram como máquinas motrizes para o desenvolvimento de Catanduva, hoje causa-nos prejuízos, não gera empregos para o município e tão pouco recolhe impostos.

Aferir o valor gasto que o catanduvense tem ao aguardar as incontáveis passagens, combustível enquanto ficamos parados, é uma missão bastante difícil. Sem contar os vigias que nossos impostos pagam para que fiquem em cada passagem em nível, enquanto incontáveis locais públicos carecem desta mão de obra. A despesa é alta!

A verdade é que se trata de um direito da empresa e é o custo que pagamos pelos benefícios que outrora nos trouxeram. Não podemos negar que somos frutos de uma história e que, neste contexto, a expansão das linhas férreas tem um capítulo particularmente especial. Então ficamos quites, o passado e o presente se compensam.

Visivelmente contrários, cidadãos e comerciantes estão se mobilizando. A interrupção de três passagens com consequente abertura de um único fluxo, alegam, gera aumento concentrado de carros e consequente congestionamentos e atrasos no já conturbado trânsito catanduvense.

Em resumo, comerciantes alegam prejuízos em virtude do desvio do fluxo de carros e pessoas, a sociedade civil organizada reclama da falta de diálogo entre as partes afetadas e o cidadão comum se demonstra contrário ao projeto.

Temos por natureza o hábito de torcer pelo mais fraco. A gigante RUMO não está agradando porque, simplesmente, não tem vínculos com a cidade. Temos outras empresas que, de certa forma, geram transtornos com os munícipes, entretanto, geram empregos, recolhem impostos, contribuem com o desenvolvimento local e regional.

A pergunta que sempre ouvimos e que não quer calar: “E se a Prefeitura disser não? ”

A resposta é clara, ela (RUMO) irá usar de todo seu prestígio para mudar os trilhos, que hoje cortam nossa cidade, para fora do município. E é o que todos queremos. Sabemos que uma vez, feitas as mudanças sugeridas, as mesmas serão permanentes, ou, no mínimo, permanecerão por muitas décadas.

Que continuemos tendo duas visões sobre o assunto: uma da RUMO, legítima de sua parte em busca de seus interesses financeiros e outra, dos cidadãos, comerciantes e da Prefeitura. Afinal, como aprendi com o slogan de uma grande Federação Internacional Esportiva, “gens una sumus” ou seja, “somos um só povo”, ou não?

Gleison Begalli

Professor do Colégio São Mateus, Empresário, Diretor Esportivo, Cursilhista e Rotariano

