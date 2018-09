FUTUROS GOVERNANTES

Sempre que se avizinham as eleições, tanto em níveis Federal como Estadual, reina expectativa por parte do eleitorado, pensando em quem votar no tocante aos aspirantes à Assembléia Legislativa e à Câmara Federal, estando neste contexto e com exclusividade os candidatos à presidência da República, bem como aos cargos de governadores de todos estados da Federação.

É preciso que os governantes, enquanto servidores do Estado, na condição de parlamentares, é claro, estejam evolvidos na execução célebre e eficiente das políticas públicas e que possam levar o bem-estar às pessoas, confiantes em um governo com transparência e que dê sustentação às boas iniciativas em prol de todos que confiaram em seus mandatos.

É hora de se começar qualidade à execução de tarefas e responsabilidade de criar condições para que os cidadãos possam viver dignamente. Tem de haver por parte dos governantes preocupação permanente em relação às dificuldades da população. Um servidor do Estado deve estar atento aos problemas que mais atingem os vários segmentos da sociedade e da classe de baixa renda.

Tal servidor pode até pensar que, ao desempenhar seu cargo, esteja fazendo um favor à população, realizando isto ou aquilo, porém, foi eleito para o desempenho fiel da função e se dedicar ao sofrimento das pessoas carentes de segurança plena, além de melhores condições de atendimento à saúde pública, apesar de ter passado por um processo de melhoria, ainda deixa muito a desejar. O país não precisa de servidores que somente pensam no bem-estar próprio, não se importando em trabalhar para o bem-estar dos seus compatriotas e, dessa forma, os critérios para nomeação de pessoas para cargos públicos devem ser cada vez mais rigorosos, de modo a que sejam mais competentes, além de outras situações que envolvem esses cargos em questão.

Dessa forma, os que têm a missão de realizar mudanças, tenham consciência de que têm pela frente uma tarefa gigantesca, à vista da complexidade dos problemas e dos obstáculos que irão enfrentar, porém, não devem desistir perante as dificuldades e divergências na condução da política e do dever de representantes do povo junto às duas casas de Lei: Câmara Federal e Assembléia Legislativa.

Verdade é que um servidor público deve estar sempre pronto a trabalhar em prol dos interesses do povo, este mesmo povo sofrido à espera de que os homens que irão atuar no parlamento, desempenhem as funções com o espírito empreendedor, aliado às intenções que possibilitem a contribuir para o crescimento globalizado, incorporado à expansão da economia e do fortalecimento do PIB ( Produto Interno Bruto).

Nessas condições, estarão contribuindo também para as aspirações da comunidade, de modo a satisfazer as necessidades básicas, devendo praticar ações que venham ao encontro do desejo de todos que querem condições plenas às melhorias de um modo geral, dando condições de vida mais humana à classe menos favorecida pela sorte, a que mais sofre com as mudanças repentinas no âmbito global de algumas alterações que não sejam favoráveis à referida classe.

Enfim, aguardemos o que virá pela frente no que concerne à nova legislatura, que terá o seu início no dia primeiro de janeiro de 2.019. Quem sabe, com novas mentalidades daqueles que irão compor o Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas, teremos melhores dias.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade

